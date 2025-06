Lidl. O anti-rugas de €2,39 que está a fazer frente a um famoso creme de luxo

Com 18 ingredientes em comum com um famoso rival várias vezes mais caro, o Q10 Creme Anti-Rugas (50ml) da Cien, a premiada marca de beleza do Lidl, tem estado a levantar ondas na imprensa britânica graças às várias reviews que o colocam frente-a-frente com um famoso creme de luxo. O oponente a que o comparam é um peso pesado da indústria, especialmente quando enquadrado no mercado inglês: o Magic Cream da Charlotte Tilbury, à venda em Portugal por €68 na Sephora (50ml).

Por €2,99, o Q10 Creme Anti-Rugas da Cien está disponível em duas versões, de dia e de noite. Tem uma fórmula para pele normal, fator de proteção solar 15 (no caso da versão de dia), e a promessa de uma pele hidratada por 24 horas, além de "minimizar as rugas e ajudar a prevenir a sua formação". Na composição, inclui acetato de vitamina E (um antioxidante) e glicerina, ingredientes comuns à alternativa mais dispendiosa de que aqui falamos.

Creme antirrugas Cien Q10, comparado ao Magic Cream de Charlotte Tilbury, tem recebido críticas positivas Foto: DR

Mas, afinal, o que dizem as reviews?

"Tenho usado o Q10 Creme Anti-Rugas de Noite da Cien como parte da minha rotina de pele nas últimas duas semanas e, até agora, estou a gostar deste produto", lê-se no Express. "Apesar de o creme não fazer milagres e de as rugas na minha cara não terem desaparecido da noite para o dia, a minha pele está suave e hidratada quando a manhã chega."

Numa crítica que comparou vários cremes de marcas acessíveis, a jornalista Laura Stott, do The Sun, deu uma avaliação de 4 em 5 à versão de Dia do Lidl, destacando as suas semelhanças com a alternativa da Charlotte Tilbury. "Vão encontrar vários dos mesmos ingredientes no creme de dia da Cien, incluindo o antioxidante acetato de vitamina E, glicerina para dar firmxa e a citronella para a fragrância. Uma poupança impressionante, mas resultados muito semelhantes."

No site MyLondon, Alexandra Bullard elogia o aroma "agradável e fresco" do creme de noite da Cien. "Por mais que seja uma grande fã do produto original da Charlotte Tilbury, não notei diferença [entre os dois]. A minha pele ficou suave e firme, com o brilho natural que esperaria deste tipo de hidratante de noite." O frasco não é tão bonito, considera a jornalista, antes de acrescentar: "O supermercado conquistou-me por completo."

"Nos primeiros dias, o Q10 da Cien foi absorvido pele minha pele um pouco mais rápido do que o Magic Cream", lê-se no Mirror. Courtney Pochin, editora de Lifestyle do jornal britânico, aifrma que, inicialmente, a sua pele ficou suave e com o uso do creme de Dia, com um "brilho húmido" desejável. No entanto, ao fim de uma semana, a sua pele sensível e oleosa reagiu negativamente ao produto, provocando o aparecimento de borbulhas na testa.

"Considero que o Lidl criou um dupe impressionante de um favorito de culto da beleza e, para alguém com uma pele normal, provavelmente resultaria muito bem e seria um achado absoluto", escreve. Mas esta crítica deixa um alerta: com uma fórmula concebida para peles normais, talvez seja melhor proceder com segurança.

Ainda assim, o risco não parece demasiado grande, sobretudo considerando o preço do creme Q10 da cadeia de supermercados. Custa uns, por si só, muito acessíveis €2,99 mas, para quem tem a app da cadeia do Lidl, o preço desce para €2,39.