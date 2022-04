Isabel II celebra 96 anos. Este era o diário secreto da sua adolescência, dos amores às confissões

The Windsor Diaries: A minha infância com as Princesas Elizabeth e Margaret.

Margaret e Isabel, em novas. Foto: Getty Images



Além das suas preocupações adolescentes e das mágoas familiares, os seus diários revelam a profunda angústia e solidão de uma estranha neste meio de luxo. "É exasperante", escreve ela, "todas estas pessoas a conspirar e a conspirar nas nossas costas para nos enviar para lugares para onde não queremos ir" é um dos desabafos de Howard relatados neste diário, publicado pela Atria, da Simon & Schuster. Mais de cinco décadas depois, as observações de Howard neste diário dão ao leitor uma espécie de vislumbre da intimidade da vida quotidiana da realeza britânica do século XX: patinar com as princesas Isabel e Margaret em Frogmore, ver os cavalos com o Duque de Beaufort, criticar as governantas do palácio faziam parte da soma dos dias. A autora conta episódios de romance entre a princesa Isabel e o futuro marido, o Príncipe Filipe (referia-se a ele como "P"), e como se apaixonaram ao longo dos anos. Howard era devota a Margaret, sete anos mais nova e a mais carismática das duas irmãs. "Margaret é doce e faz-nos morrer de riso" escreve, nos seus diários. "Uma adolescente retraída, privada do afeto dos seus próprios pais, registou a indelicadeza da sua mãe em sentenças de facto, sem piedade, transcrevendo escárnio cruéis e comparações desfavoráveis à sua irmã mais nova, Elizabeth Anne" escreve a Vanity Fair.Além das suas preocupações adolescentes e das mágoas familiares, os seus diários revelam a profunda angústia e solidão de uma estranha neste meio de luxo. "É exasperante", escreve ela, "todas estas pessoas a conspirar e a conspirar nas nossas costas para nos enviar para lugares para onde não queremos ir" é um dos desabafos de Howard relatados neste diário, publicado pela Atria, da Simon & Schuster.

Na flor da adolescência, uma jovem aristocrata é enviada para um castelo para viver com o avô, junto de princesas, uma delas futura herdeira ao trono de Inglaterra. É difícil pensar num argumento mais aliciante para uma história de fait divers na realeza. A história foi real: o castelo é Cumberland Lodge, em Windsor Great Park, e a jovem é Alathea Alys Gwendolen Mary Fitzalan Howard, que em 1940, quando Inglaterra foi devastada pela Segunda Guerra Mundial, foi enviada pela mãe, uma socialite da época, para ficar com o seu avô paterno, o Visconde Fitzalan de Derwent. As princesas eram Elizabeth e Margaret, filhas da Rainha Mãe, também Isabel, e também tinham sido enviadas para Cumberland Lodge. As três depressa se tornaram amigas e começaram a partilhar os dias entre as aulas de desenho, de dança e as horas do chá. A primeira, que por sinal era uma escritora exímia e uma observadora nata, decidiu relatar tudo num diário.Em(Atria), contam-se as peripécias de três adolescentes nestes anos: dos 16 aos 22 anos. É um diário póstomo, já que a autora faleceu em 2001.