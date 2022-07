Um a um, os produtos de beleza que Kate Middleton realmente usa

Depois da maquilhagem que usou no seu casamento, em 2011, ter entrado na história como uma das melhores de sempre entre as noivas da monarquia inglesa, Kate Middelton conseguiu surpreender ainda mais admitindo que esta foi da sua autoria. Seja em festas, eventos reais ou no dia-a-dia, a duquesa aparenta estar sempre camera-ready.

Casamento real dos Duques de Cambridge (2011) Foto: D.R

Há produtos de beleza que receberam o selo de aprovação real, desde cuidados de cabelo, pele e maquilhagem, até ao perfume de eleição da duquesa - agora revelados pela revista Allure.



Começando pelos cabelos, não é de estranhar que tantas mulheres utilizem fotografias de Kate como ponto de referência no cabeleireiro. O brilho e comprimento do cabelo da duquesa são invejáveis, deixando todos a questionar que produtos capilares esta usa. De acordo com a Allure, o truque para conseguir um cabelo forte e brilhante como o de Kate Middleton é o duo de champô e condicionador da Kérastase Nutritive Bain Satin e Nutritive Lait Vital, dupla de cuidados para cabelo seco.

Champô Kérastase Nutritive Bain Satin e Condicionador Nutritive Lait Vital Foto: Kérastase

A duquesa é também conhecida pelo brilho saudável da pele, e para isto utiliza produtos recomendados pela mãe, Carole e pela ex-primeira dama dos Estados Unidos, Michelle Obama. O óleo orgânico de cinórrodo (uma baga) da Trilogy reduz a aparência de rugas, marcas e estrias, enquanto o gel de hidratação Biotulin Supreme Skin Gel é uma alternativa natural ao botox. Para evitar o acne, a duquesa utiliza um creme com 3% de oxigénio, que remove as bácterias da pele: o Vita-A-Kombi 3 Spot Zapper da BSpa by Karin Herzog.

Biotulin Supreme Skin Gel / Karin Herzog Vita A Kombi 3 Spot Zapper / Trilogy Certified Organic Rosehip Oil Foto: Biotulin / john&ginger / Trilogy Products

Para conseguir a clássica maquilhagem natural, com sobrancelhas delineadas, olhos discretos e lábio nude, a duquesa utiliza produtos subtis, mas eficazes. Para o dia-a-dia um batom suave com pouca cor - o Lip Perfector em Rose Shimmer da Clarins, e para a noite um tom mais escuro de rosa (o Sandwash Pink da Bobbi Brown). Para destacar o olhar e terminar a maquilhagem, Kate utiliza uma máscara de pestanas preta: a famosa Hypnôse Drama da Lancôme.