O vestido deslumbrante que Victoria Beckham usou no casamento do filho

O filho mais velho de Victoria e David Beckham, Brooklyn, deu finalmente o nó com a namorada de há dois anos Nicola Peltz, filha da ex-modelo Claudia Heffner e do multimilionário Nelson Petz. Os momentos-chave da cerimónia, que aconteceu no fim-de-semana passado, a 9 de abril, na mansão do pai da noiva em Miami, foram retratados pela Vogue britânica, desde o vestido de casamento de Nicola às doações feitas pelos convidados depois do jantar para ajudar as vítimas da guerra na Ucrânia.

Contudo, algo que escapou aos olhos da imprensa, ou pensávamos nós, foi o vestido da mãe do noivo. De acordo com registos fotográficos do site Mail Online (fotografias aqui) Victoria elegeu um vestido comprido em cetim prateado, género lingerie, com detalhes em renda no decote, uma das peças da sua coleção pre-fall 2022.

Para completar o visual, a designer de Moda escolheu acessórios prateados – colar e pulseira minimalistas mas elegantes – e uma pequena carteira da mesma cor. Para destacar o vestido, levou o cabelo apanhado, deixando apenas algumas madeixas a emoldurar o rosto.