/

A versão low-cost do vestido Oscar de La Renta que Jennifer Lawrence usou

Deslumbrante, a atriz surpreendeu na antestreia do filme 'Don't Look Up' com um vestido brilhante Dior, e mais tarde usou um Oscar de La Renta com um padrão às bolas preto e branco. Conheça três alternativas a este último, todas a preços mais democráticos.