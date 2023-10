Paris Hilton regressa às passerelles com Mugler

Depois de marcar lugar nas primeiras filas dos desfiles da Balenciaga, da Valentino e da Chanel, a empresária desfilou para Mugler, exibindo um vestido preto que prova que esta peça nunca sairá, muito provavelmente, de moda.

Com Casey Cadwallader como diretor criativo desde 2017, a Mugler destaca-se por desconstruir a silhueta com elegância, através de looks estruturados e fortes. Uma marca luxuosa, que procura pessoas poderosas como Hilton para dar o rosto por esta atitude mais destemida na moda.

Paris Hilton no desfile Mugler primavera-verão 2024. Foto: Getty Images

No minivestido preto, de ombros quadrados, e com a cintura acentuada, Paris, que foi mãe há dois anos via barriga de aluguer, ostenta uma silhueta impecável e elegante, como sempre a conhecemos. Não é a primeira vez que Paris Hilton se aventura com o seu catwalk na semana de moda. No ano passado, ela desfilou para a Versace, durante a Semana da Moda de Milão, e surpreendeu todos ao encerrar o desfile com um vestido curto, cor de rosa, muito anos 90, viragem para os anos 2000, quando se tornou conhecida como uma das it-girls da altura, ao lado de Lindsay Lohan ou Demi Lovato.