Quem é Maria Fernanda Amorim, a única portuguesa na lista dos multimilionários da Forbes?

A guerra, a pandemia e os mercados a meio gás atingiram os homens e mulheres mais ricos do mundo. Assim o diz a lista da revista Forbes deste ano, na qual estão listadas 26668 pessoas, menos 97 do que em 2021. Todos juntos, valem 12,7 "triliões" de dólares. O destaque português é Maria Fernanda Amorim, a única portuguesa a perfazer a lista, ocupando a 601ª posição.

Maria é viúva de Américo Amorim, grande empresário da cortiça, e em conjunto com as três filhas Marta, Luísa e Paula Amorim herdou a fortuna do marido, avaliada em 4,26 mil milhões de euros. De acordo com a Forbes, o património da mulher de 87 anos permaneceu em constante declínio até à atualidade. Diminui de 5,1 mil milhões de dólares em 2018 para 4,8 em 2019 e para 3,8 mil milhões em 2020, tendo recuperado em 2021, atingindo os 4,7 mil milhões.

Américo Amorim, que morreu em julho de 2017, dedicou a sua vida à empresa da família, a Corticeira Amorim - fundada em 1870 e líder mundial no setor – tendo também investindo na Galp Energia e na banca. Por isto, a sua viúva detém uma participação de 18,337% na Galp, cuja empresa é presidida desde 2016 pela filha mais velha, do casal. Paula, de 51 anos, tem dois filhos fruto da relação com Rui Alegre: Rui (23) e Francisca (19). Em 2020, a empresária, dona das lojas Fashion Clinic e fundadora da Amorim Luxury, e o atual marido, Miguel Guedes de Sousa, CEO da cadeia de restaurantes JNcQUOI, recorreram a uma barriga de aluguer nos Estados Unidos da América. O filho chama-se Manuel Américo.