Sente as pernas sempre cansadas? Isto é o que deve fazer para acabar com a sensação

Podemos até não ter saído do sofá a tarde toda ou ter dado apenas alguns passos nas curtas pausas do trabalho, mas há dias em que parece que participámos na mais longa maratona do mundo. Tenhamos 25 ou 50 anos, a verdade é que podemos sofrer de pernas cansadas, um problema habitualmente relacionado com má circulação ou retenção de líquidos.

"Hoje em dia, já não existe a ideia de que só as velhinhas ou só as pessoas de 50 anos é que têm [este problema]. Não. Atualmente, mesmo quem não tem varizes ou derrames, pode ter retenção de líquidos e má circulação", e, por consequência, sentir as pernas cansadas, mesmo sem fazer exercício físico elevado, explica Izabel de Paula, Body Shaper Expert, em conversa com a Máxima.

Desta forma, nunca é cedo demais para cuidar do corpo e prevenir este sintoma, que poderá, se não lhe prestar atenção, evoluir para doenças mais graves com o tempo. Mas como pode fazê-lo?, perguntar-se-á. Em primeiro lugar, considere este artigo como um lembrete para beber água. Depois, aproveite o sol para fazer caminhadas ou simplesmente dê uso ao verbo "mover-se", uma vez que este problema está bastante associado ao sedentarismo.

Além disso, Izabel de Paula aconselha a dizer adeus às calças justas, que dificultam a circulação sanguínea; usar um gel corporal que inclua na lista de ingredientes aloe vera ou mentol, dando a sensação de leveza; ou evitar consumir alimentos com elevado teor de sal, como "azeitonas ou queijos".

Pode ainda experimentar um esfoliante caseiro, seguindo a receita simples da especialista em estética: junte três colheres de café moído, duas de sal grosso e gel de banho a olho, aplique na pele e massaje com movimentos circulares. "Como o café é termogénico, vai acelerar o sistema venoso", ajudando na retenção de líquidos nessa zona do corpo e, por consequência, na redução da celulite.

Claro que todas estas sugestões funcionam na base da prevenção e minimização dos sintomas. Contudo, se depois de as experimentar, continuar a sentir as pernas cansadas e doridas, deve consultar um profissional de saúde, idealmente especialista em angiologia e cirurgia vascular.