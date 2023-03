Isto é o que acontece à nossa saúde se não limparmos o micro-ondas

ingenuamente

microfibra

Em dias de grandes limpezas , será que estamos a desinfetar atão a fundo como pensamos? Se não limparmos ocom alguma regularidade, caros leitores, informamos que a resposta é um claro não. Passar por cima da higienização deste pequeno eletrodoméstico inventado nos anos 40 é, aliás, um dos maiores erros cometidos, uma vez que os inevitáveisque acontecem depois de aquecermos qualquer prato recheado de molho transformam-no no ambiente ideal para a proliferação deO truque para eliminar como por magia estas "explosões de comida" (e principalmente de sopa) está em três ingredientes-chave: vinagre ou, especialistas em desengordurar e desinfetar. Basta misturar duas colheres de sopa de vinagre e duas chávenas de água numa tigela, e colocá-la no micro-ondas por cinco minutos. O segundo passo é deixar a combinação condensar durante quinze minutos antes de tirarmos a tigela de lá de dentro, bem como o prato giratório. Para terminar, passa-se um pano deno seu interior e exterior.Para as nódoas mais difíceis, os especialistas em limpeza aconselham a esfregar o local com uma esponja humedecida na solução líquida, que também pode ser replicada com duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio e uma chávena de água (cerca de 250ml) ou ainda com sumo de um limão numa chávena de água. Mas afinal, com que frequência tenho de o lavar? Pelo menos, aconselham os especialistas.