Uma cirurgia estética para alongar as pernas? A controversa operação realizada por uma modelo alemã

Theresia Fischer, influenciadora e modelo alemã, exibe com orgulho os resultados das cirurgias que realizou a fim de se tornar mais alta, uma experiência que agora revela com mais pormenores nas redes sociais. Na conta pessoal no Instagram, a jovem de 31 anos conta como esta foi uma decisão que lhe mudou a vida, não só em termos de auto-estima, mas também no desempenho sexual.





O procedimento consiste no serramento do osso do fémur ou da tíbia e na inserção de hastes de metal extensíveis, que depois vão sendo estendidas gradualmente, milímetro a milímetro, e posteriormente retiradas, até que o osso recupere totalmente. Esta operação pode resultar em severas complicações - como as duas infeções ósseas que a modelo sofreu - e é por norma indicada para pessoas com desigualdades nos ossos ou perturbações de crescimento em criança.



No programa Germany's Next Top Model, no qual participou em 2019, Theresia abordou os complexos que tinha com a sua altura e o motivo que a levou a perseguir tais intervenções: foi vítima de bullying pois media, originalmente, 1,70 metros. A primeira de todas, realizada em 2016, deu-lhe mais 8,5 cm. Sete anos depois, em 2022, "cresceu" mais 5,5 cm.



"8,5cm + 5,5cm = 14cm! Passou um ano após o meu segundo alongamento da perna. Um ano cheio de força, energia e resistência. Um ano sem saltos altos. Um ano que mudou toda a minha vida", partilhou Fischer no fim do mês passado. "Desde 2016, quando fiz o meu alongamento na coxa, até agora, já são 14cm a mais. De 1,70 para 1,84 metros", disse, clarificando que já não sente dores e que sente-se bem consigo mesma novamente, agora que as suas pernas medem 116 cm.





No total, foram gastos cerca de 145 mil euros nas duas operações, extração das hastes, fisioterapia, osteopatia e medicamentos, confidenciou a influenciadora ao jornal alemão Bild. Já nas redes sociais, os internautas teceram duras críticas às decisões estéticas de Fischer, assim como aos profissionais de saúde que as realizaram."Estranho... Quando apareceu pela primeira vez no Germany's Next Top Model, explicou que tinha estendidos as pernas porque estava a ser assediada (...) Agora, depois de uma segunda extensão, o gatilho é o seu ex-companheiro."



Perante a "onda de ódio", a modelo afirma que está "feliz e satisfeita" e que os comentários negativos a magoam muito. "Finalmente ultrapassei o meu antigo trauma de bullying e agora estou a ser vítima disso outra vez. Porque é que estou sujeita a tanto ódio?"