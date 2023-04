Duches de água fria entre 11 e 15 minutos por semana trazem benefícios para a saúde física e mental

Há um facto inquestionável: o tempo é relativo. Entre 11 e 15 minutos para dormir? Pouco - nem se for uma sesta depois do almoço. Entre 11 e 15 minutos para fazer uma prancha no ginásio? Claramente demais. Entre 11 e 15 minutos para, ao longo da semana, tomar um duche de água fria? O tempo indicado.

Pode parecer uma infinidade - especialmente para quem ainda se lembra dos mergulhos nas praias do norte -, mas os especialistas garantem que traz benefícios para a saúde física e mental. Além de fortalecer o sistema imunitário, ativa a circulação sanguínea e, por consequência, ajuda a minimizar o aparecimento de varizes e celulite, alivia a sensação de pernas cansadas e combate a retenção de líquidos.

É também uma ótima forma de aliviar a inflamação muscular, no fim de praticar atividade física intensa, e aumentar a sua energia, uma vez que as terminações nervosas da pele são ativadas como resposta ao frio. Outra vantagem é uma pele mais firme, elástica e luminosa, devido ao poder de desinflamação e descongestionamento.

Também há ganhos para a mente. Mais uma vez como resposta ao frio, a circulação sanguínea aumenta e o oxigénio é transportado até ao cérebro, contribuindo para uma maior concentração e foco. Porém, depois do choque inicial, o nosso batimento cardíaco e o ritmo da respiração voltam a baixar e acabamos por relaxar. É por isso que estes banhos são ainda relevantes na diminuição do stress, ansiedade e depressão, além de contribuirem para uma noite mais tranquila.

Como será possível ganhar coragem para virar a torneira para o lado da água fria? A resposta une determinação e paciência. Comece por duches de 30 segundos, na primeira semana, e vá aumentando, com calma, até chegar aos cerca de 2 minutos por dia, dando um total de 11 a 15 minutos por semana, como recomendado.