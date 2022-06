Perder peso apenas a andar? É possível desta forma

Andar, aquele movimento que fazemos todos os dias inconscientemente, é um exercício de cardio tão bom como qualquer outro (sim, mesmo comparado com o famoso jogging). Tonifica o corpo, gasta calorias e trabalha o sistema cardiovascular e a resistência física - isto se o fizer corretamente.

O primeiro passo é entender que jogging e marcha rápida são desportos diferentes, visto que apenas o primeiro implica corrida, mesmo que lenta. No entanto, têm ambos o mesmo gasto calórico, explica Cécile Bertin, especialista em corrida, ao site Madame Fígaro. Ao caminhar, o foco principal será encontrar o ritmo certo, ou seja, a velocidade em que começa a sentir os músculos a aquecer. Para isso, "é absolutamente necessário envolver os braços e acentuar o seu movimento durante o exercício", aconselha ainda Bertin, de forma a tonificar igualmente a parte superior do corpo.

Para quem não procura apenas um hobby saudável e quer realmente perder peso, existem mais alguns truques a implementar, aconselha a mesma especialista. Andar com pesos nos tornozelos é uma excelente forma de ganhar músculo enquanto se realizam trajetos quotidianos, como ir às compras. Outra opção é instalar uma aplicação com pedómetro no telemóvel e desafiar-se a si mesma, sendo que o ideal, é ultrapassar os dez mil passos por dia.

Quer se queira ou não controlar os quilómetros alcançados diariamente, é também benéfico mudar percursos diários, apostando em rotas com escadas, na cidade, ou com outro tipo de obstáculos e terreno, para quem está na praia ou no campo. Assim estará a colocar o corpo em maior esforço, o que aumenta os resultados finais. Por fim, não esquecer que é importante ter em atenção o tipo de calçado escolhido – os ténis de caminhada, além de mais leves, têm amortecedores nas solas, aptos para todas as velocidades de caminhada.