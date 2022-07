6 exercícios de treino que não funcionam nem mostram resultados

Encontrar o treino certo nem sempre é fácil, mas é certamente vantajoso, sobretudo para quem treina para ver resultados. Ainda que pareça tentador seguir qualquer rotina encontrada online, exercícios mal elaborados e sem supervisão podem levar a lesões, e a longo prazo os resultados simplesmente não aparecerem.

De acordo com o personal trainer Iván Perujo, em entrevista à Glamour espanhola,"o ideal é investir num personal trainer qualificado e focado nos objetivos de cada cliente, que otimize tempo e esforço em cada treino", pois "um bom profissional desportivo irá esforçar-se para aprimorar a técnica e ensinar todos os aspetos necessários para que o cliente possa elaborar os seus próprios programas e, no futuro, praticar individualmente sem risco de lesão".

Conheça os 6 exercícios que não ajudam a obter resultados Foto: Unsplash

Pesos muito leves

Para conseguir transformar gordura em músculo, é preciso realizar exercícios que realmente ponham o corpo em esforço, e para isto é necessário utilizar os pesos certos.

Abdominais

Sim, fazer centenas de abdominais não é o ideal para perder cintura. O mais indicado para perder barriga é manter uma alimentação equilibrada e praticar exercícios aeróbicos, como saltar à corda ou subir escadas.



Torção de cintura

O mesmo acontece com este exercício, que coloca a coluna em stress desnecessário. Os discos entre as vértebras são sobrecarregados, o que pode causar lesões graves. Para queimar gordura abdominal deve ser evitada a ingestão excessiva de calorias, adaptando a dieta aos resultados pretendidos.

Os abdominais não são o exercício ideal para perder barriga Foto: Unsplash

Tríceps de banco

Embora cause dores nos músculos, este exercício não é a melhor opção para treinar o tronco e os braços. Ao exercer pressão excessiva no ombro, pode danificar a articulação do mesmo, por isso o ideal é fazer flexões.

Treino cardiovascular

Apesar de ser eficaz para queimar gordura, uma rotina à base de cardio consome massa muscular, causando flacidez. A alternativa é combinar a mesma com exercícios de força, para esculpir os músculos.



Máquinas de agachamento

Utilizar esta ferramenta pode tornar os agachamentos mais fáceis, mas retarda os resultados. Ao não ativar os músculos estabilizadores, que dão mais segurança às articulações para manterem os movimentos, o exercício torna-se inútil. O personal trainer aconselha a realizar agachamentos clássicos com barra, de forma a aumentar a rentabilidade do treino.