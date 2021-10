O segredo de Victoria Beckham para uma boa forma física

A designer contou ao jornal The Guardian o seu segredo para um corpo atlético. A resposta? Disciplina. "À medida que fui envelhecendo, apercebi-me que não é apenas o que coloco na pele que importa, mas também o que faço com o meu corpo", explicou.

Beckham começa o seu exercício matinal na passadeira, sempre entre as 5h30 e as 6h00 da manhã, com sete quilómetros de corrida e jogging. "É o único momento em que vejo televisão, então mal posso esperar por estar ali", disse ao jornal.

Depois do cardio, é a vez dos exercícios de tonificação. "Trinta minutos para pernas, trinta minutos para braços, tonificação e condicionamento [do físico] ", contou à mesma publicação. "Depois disto, há pranchas e mais exercícios para a parte superior do corpo".

Relativamente à alimentação, Beckham segue uma dieta igualmente rigorosa, escolhendo pratos como salmão fumado e salada em detrimento de cheeseburguers, de acordo com o The Guardian, citado pelo site da revista Madame Fígaro.

"Sou muito disciplinada na forma como treino, no que como. É assim que sou mais feliz", explicou a ex Spice Girl. "Espero muito do meu corpo – tenho quatro filhos, trabalho imenso, viajo. Para conseguir fazer isto tudo tenho de comer de forma saudável e fazer exercício".