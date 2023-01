Mito ou realidade. O frio queima mais calorias?

Diz o rumor que é no inverno, quando as temperaturas podem chegar aos graus negativos, que o corpo queima mais calorias. Será verdade?

A resposta simples é sim, desmistifica logo Corinne Chicheportiche-Ayache, nutricionista, em entrevista ao site da revita Madame Fígaro. Isto porque gastamos as calorias - ou energia - que ingerimos através da alimentação em três áreas: em caso de qualquer tipo de, ou seja, quando estamos em movimento; com odo organismo, como a respiração e a digestão; e com a, descrita como a energia em forma de calor associada aos processos de metabolismo após consumo de um alimento.A nutricionista explica que "o corpo queima calorias para regular a temperatura face ao frio", emborase o objetivo for perder peso. Isto acontece de duas formas: ora porque começamos ae os músculos contraem involuntariamente para gerar calor, ora porque ativamos o que os cientistas chamam de, cuja principal função é produzir calor através do metabolismo.