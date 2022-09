Quanto tempo diário é preciso estar-se em prancha para fazer efeito?

Simples de colocar em prática, a prancha é um dos exercícios mais conhecidos para tonificar os músculos abdominais. Pode ser feito em praticamente qualquer lugar, em casa ou no ginásio, e apenas necessitamos de um pouco de força para aguentar o peso do corpo. Embora este não seja o segredo para se ter abdominais de aço - a chave está na variedade de exercícios e na alimentação -, trata-se de uma maneira de chegarmos mais rápido às metas desejadas. se executada de forma correta, claro.Em primeiro lugar, há que ressalvar que nem todas as pessoas conseguem fazê-lo durante o mesmo período de tempo - imaginemos um atleta nato contra um principiante. Posto isto, Zack Phillips, personal trainer, afirma que algunsserá o suficiente para vermos resultados, como avançou ao site norte-americano Parade.Para quem está a iniciar a sua aventura no mundo do fitness, o especialista aconselha a manter a posição por cinco segundos e a repeti-la cinco vezes, com 40 a 60 segundos de descanso entre as repetições. Por outro lado, quem já tem alguma experiência, pode apostar em 10 a 20 segundos de cada vez. Isto porque a intensidade e a boa forma física são mais importantes do que a duração - na opinião de Phillips, o exercício perde grande parte dos seus benefícios após trinta segundos.Para lá dos segundos sustidos ou do número de repetições, é crucial certificarmo-nos que temos as costas direitas e que o corpo está totalmente reto.