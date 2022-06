Perder barriga com dois exercícios, apenas? É possível

tocando nos joelhos com os cotovelos alternando os movimentos das pernas (movimento ascendente e descendente), um exercício de cardio que pode ser feito sem sair do lugar. Em alternativa, pode fazer o famoso exercício "Mountain Climbers". Para tal, e caso não tenhamos recurso a escadas para treinar, para executar o "High Knees" basta estar de pé, e saltar, Sara Álvarez , fundadora do Reto 48, explica o modus operandi correto deste exercício, uma alternativa fácil de fazer em casa, desde que siga uma regra de ouro para não magoar a região lombar: manter a cabeça alinhada com as costas, garantir que as costas estão direitas, e apertar os abdominais para manter a postura. Depois, levantar um pé do chão, levando o joelho em direção ao peito, mantendo a postura, e alternar. Se acelerar, vai sentir na pele os efeitos deste exercício. Leia também Perder peso apenas a andar? É possível desta forma

Há quem lhe chame o exercício dos alpinistas, mas a verdade é que não é improvável precisarmos de subir escadas no dia-a-dia. Que dois exercícios muito semelhantes a esse movimento possam levar a perdas de peso significativas, quando executados com regularidade, é uma novidade.Mas é possível - de acordo com o coletivo de personal trainers Reto 48, em entrevista à revista Vogue espanhola , os exercícios "High Knees" e "Mountain Climbers" podem fazer a diferença. Quanto ao último, "é um exercício muito completo que pode ser feito em casa., ficar em forma e ganhar em saúde", explicam, referindo que é sobretudo no abdominal, nas pernas e nas coxas que se pode perder mais volume. Como? Fortalecendo os músculos da zona central do corpo, neste caso do abdómen,corpo, dos abdominais e dos flancos laterais desta zona.