A ementa que Natalie Portman comeu vezes sem conta para fazer um papel

A profissão de ator ou atriz obriga a constantes mudanças físicas, de diferentes cortes de cabelo a alterações de peso. E, no mundo da sétima arte, os grandes músculos que o espetador vê na tela são, por norma, conseguidos com esforço e dedicação. Este é o caso de Natalie Portman, que teve de adaptar a sua dieta alimentar e rotina desportiva, ao longo de quatros meses, para interpretar mais uma vez Jane Foster na sequela da Marvel Thor: Amor e Trovão.

Para ganhar massa muscular, a atriz consumiu mais calorias do que aquelas a que estava habituada, conforme explicou a sua personal trainer, Naomi Pendergast, em entrevista ao site Insider. "Para determinar as suas necessidades, Natalie fez um teste metabólico. Trata-se de um teste que dá uma leitura muito precisa das necessidades calóricas diárias de uma pessoa. A partir destes números, fomos capazes de determinar quantas calorias extra ela precisava por dia para construir massa muscular".

Sendo a atriz vegan, o seu pequeno almoço consistia em papas de aveia com frutos vermelhos, seguido de um batido de proteína após o treino. Ao almoço era servido falafel, um prato tradicional do Médio Oriente, com batido de proteína, e ao jantar havia caril vegan, também acompanhado de um batido. Os únicos snacks aprovados eram saladas, frutas e frutos secos como nozes.

Natalie Portman e Chris Hemsworth em 'Thor: Amor e Trovão' Foto: D.R

Quanto à rotina desportiva, Pendergast focou-se em três secções: tronco, braços e cardio, com treinos cinco dias por semana. "O objetivo original de Natalie era ter braços fortes, mas percebemos rapidamente que o seu papel ia para além da sua aparência. Ela precisava de realizar bastantes acrobacias que exigiam um corpo ágil e forte no tronco, pelo que isto também se tornou um foco nas nossas sessões de treino", afirmou a personal trainer.

Para definir os abdominais, Natalie realizou quatro exercícios diferentes, com vinte repetições por set. Para variar um pouco, o último exercício de tronco consistia em levantar um peso acima da cabeça durante um minuto seguido (vezes três). Contudo, o treino de tronco parece "fácil", comparando com os exercícios de braços (não descurando o peito, as costas e os ombros) escolhidos para a atriz.



Após um aquecimento de alguns minutos, seguiam-se dez exercícios centrados na parte superior do corpo, como elevações laterais com halteres ou elevações assistidas, com quatro sets cada e 12 a 25 repetições. Por fim, o cardio era dedicado a três rondas de dois minutos de boxe, seguido de um minuto de saltos. Para alongar, Pendergast optou por exercícios com um rolo de espuma.