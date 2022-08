Verde ou preto? O melhor chá para combater a retenção de líquidos

Nenhuma bebida atua por milagre, principalmente quando não é acompanhada de uma boa alimentação, exercício físico e descanso. Cada chá, e por sua vez cada infusão, tem as suas características, e daí diversos efeitos no funcionamento corporal. Mas com tantas opções disponíveis, a pergunta mantém-se: qual a melhor opção para reduzir o inchaço e a retenção de líquidos?

O chá preto, por exemplo, pode ajudar a diminuir os níveis de colesterol, já que tem uma elevada concentração de proteína que aumenta a circulação sanguínea. No entanto, não é aconselhado a pessoas com insónias ou ansiedade, pois tem um efeito excitante. O chá preto é também anti-inflamatório e purificante, e pode até ajudar a combater a retenção de líquidos, mas não é, por exepmplo, o mais aconselhado para reduzir o inchaço abdominal. De acordo com a equipa de nutrição da farmacêutica Marta Masi, à Vogue Espanha, o chá preto causa prisão de ventre e "pode ter um efeito adstringente a nível intestinal, causando maior irritabilidade do colón".



chá verde ajuda a combater a inflamação abdominal, sendo a melhor escolha para beber na forma pura ou numa infusão com plantas digestivas e drenantes. De acordo com a especialista em nutrição desportiva Sandra Lordén, também à Vogue espanhola, "o chá verde promove naturalmente a ativação do sistema imunológico e a aceleração do metabolismo. Por isso, pode ser uma opção muito recomendada para tomar pela manhã, já que um metabolismo mais rápido torna o corpo capaz de consumir mais calorias e gastar mais energia". O chá verde promove então o bom funcionamento digestivo, sendo ideal para evitar o inchaço abdominal, e consequentemente, a retenção.



Para potencializar os seus benefícios, o ideal é tomar chá verde apenas até às seis da tarde, sem qualquer adição de açúcares, e sempre acompanhado de um estilo de vida saudável e equilibrado. Um toque de leite é uma boa alternativa aos adoçantes artificiais.