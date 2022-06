Banho de manhã ou à noite? Uma dermatologista responde

Há dois tipos de pessoas no mundo: quem acorda pela manhã e toma um revigorante duche para começar o dia em força, ou quem prefere deitar-se imaculado para não estregar os lençóis. Em todo o caso, este é sem dúvida um dos tópicos relacionados com a higiene e o bem-estar que mais divide os especialistas.

Do que percebemos dos nossos amigos e familiares deste lado da barricada, o nexo de quem privilegia o banho matinal prende-se com duas razões principais: para além de servir como um ótimo despertador natural para enfrentar o dia, permite que nos livremos do suor produzido pela pele durante a noite, mais evidente, por exemplo, em sonos agitados.

Do outro lado, há que acredite veemente que a higiene corporal deva ser levada à letra à noite, antes de dormir. A ideia aqui é que se lave o corpo a esta hora para aniquilar todas as impurezas com que nos deparámos ao longo do dia, como sujidade e suor, provocadas pelo próprio corpo, pela poluição e pelas atividades diárias. A cama pode também ser vista como um local que deva permanecer imaculado, numa ótica de promover este espaço de revigoração e intimidade.

Marie-Estelle Roux, dermatologista e venereologista francesa, parece ter uma opinião profissional sobre o assunto. À Madame Figaro, a especialista refere que o ideal é tomar banho à noite.

Porquê? Parece estar tudo relacionado com a microbiota cutânea, um ecossistema composto por uma comunidade de mais de um milhão de microrganismos vivos, como bactérias, fungos ou mesmo vírus e parasitas, que revestem a pele e a protegem, regulando o sistema imunitário. Um desequilíbrio neste sistema pode provocar uma série de doenças de pele, que já agora queremos evitar.

Neste sentido, ao nos livrarmos das bactérias que acumulamos durante o dia, estaremos a proteger a microbiota cutânea. Ao contrário das bactérias presentes neste ecossistema, aquelas que trazemos connosco do meio ambiente são nocivas e podem dificultar a ação de proteção desta barreira da pele, que está aqui para nos defender das agressões externas. Aqui tem a sua resposta.

Marilyn Monroe em 'O Pecado Mora ao Lado', 1955. Foto: IMDB

A dermatologista avisa ainda que não é aconselhável tomar mais do que um banho por dia, sob pena de fustigar a pele. Um duche à noite, será suficiente, portanto.