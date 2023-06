Será que nos lavamos corretamente no duche? Da duração à regularidade, ao método

consiste numa grande variedade de bactérias, vírus, fungos e outros microrganismos unicelulares que habitam no nosso organismo e que trazem benefícios à saúde], contribui para

Um bom, seja em que altura do dia for. Além de garantir, obviamente a nossa higiene, dá logo, e se pelo contrário for tomado ao fim do dia,ouAcontece que por norma,são meio mecânicos e praticamente. Aliás, nem pensamos muito neles. Só que existem certas rpara não prejudicar a nossaPor exemplo,, diretor de pesquisa do CNRS e autor de Skin Microbiota, explicou recentemente que "a pele, como o intestino, tem a sua própriaa manutenção do PH e contém os chamadosdos microrganismos patogénicos. As bactérias contidas nessa microbiota também, tornando-a mais sólida e resistente."Daí que, ao tomar banho com muita frequência, danificamos essa microbiota e, portanto, ficamos menos protegidos contra ataques. "Quando toma banho, desequilibra um pouco a microbiota, mas ela recompõe-se sozinha depois de algumas horas. Ao tomarmos banho com muita frequência, ela [a microbiota] terá problemas para se autoregular isso pode causar borbulhas, vermelhidão, irritação", de acordo com Marie-Estelle Roux, dermatologista, num artigo da Madame Figaro.Os especialistas aconselham. É difícil dispensar um longo banho para relaxar depois de um dia exaustivo de trabalho, mas a verdade é que pouco tempo será o ideal. A água retira a película hidrolipídica – uma mistura de sebo, água e células de queratina – que protege a pele. E quanto mais tempo ficamos no duche, mais removemos essa película protetora. A pele tende, então, a ficar seca, e logo, mais frágil e propensa a irritações.No que toca à, esta deve ser morna. Para o bem da pele, independentemente de ser inverno ou verão,. "O calor afina os lipídios, a gordura que protege a pele. Se tomarmos um banho quente, vamos diluir todas as membranas e, portanto, promover a perda de bactérias que compunham a nossa microbiota", explicou Alain Géloën à revista francesa. E banhos frios também fazem bem à circulação sanguínea e ao metabolismo.Atenção também deve ser dada ao. Quer se tenha a pele seca ou oleosa. A água já por si resseca, os sabonetes e géis de banho usados podem secar ainda mais. "Devemos, ou seja, que não tenham sofrido reação de saponificação", aconselha a dermofarmacologista Christine Lafforgue na mesma publicação.também não pode ser feita de qualquer maneira. Devemos primeirocom a toalha. Esfregar irrita a pele. E é altamente recomendávelpara reconstituir o nosso filme hidrolipídico mais rapidamente.