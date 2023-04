Lava os dentes no duche? Há razões para não o fazer

Será que escovar os dentes no duche (não confundir com banho de imersão) tem tantos benefícios como poderemos pensar? Há alguns anos, Jennifer Aniston confessou que recorria a este hábito como forma de poupar na água e de ser mais green para o planeta, além de gastar menos tempo na rotina diária, mas será mesmo assim?



Os especialistas em medicina dentária apontam três razões para não o fazermos, sendo que uma delas está diretamente relacionada com o ambiente que se cria quando existe água quente a correr. "Expôr uma escova de dentes ao calor e à humidade enfraquece as cerdas e compromete a sua eficácia", explica Parul Dua Makkar, cirurgiã de medicina dentária, à Fox News, segundo o New York Post.



transferência de germes de outras partes do corpo para a boca, comprometendo o sistema imunitário do indivíduo. "A cabeça do chuveiro pode albergar bactérias e, quando fazemos a higiene oral debaixo do chuveiro, podemos estar a expôr a escova a essas bactérias, aumentando a probabilidade de contrair doenças", afirma Payal Bhalla, dentista, à Cosmopolitan britânica.



É também por este motivo que se deve guardá-la longe do chuveiro, pois é um dos locais ideais para o desenvolvimento destes microrganismos, uma vez que está constantemente húmido e é muitas vezes partilhado com outros membros da família. Estes "bichinhos" podem acumular-se na escova e levar a problemas de saúde oral, além de que fica exposta aos químicos do gel de banho ou do champô, prejudiciais se ingeridos. É por isso que a escova deve ser guardada num "lugar seco, limpo e longe de potenciais fontes de contaminação como a sanita ou o lavatório."



Leia também Dia do Beijo. O que acontece no cérebro (e na boca) quando beijamos alguém?