Foram várias as celebridades que já admitiram que não acham necessário lavar o corpo todos os dias. É o caso dos atores Mila Kunis e Ashton Kutcher, que o afirmaram durante um episódio do podcast Armchair Expert de Dax Shephard.



Segundo Sophie Shotter, especialista em medicina estética e fundadora da Illuminate Skin and Wellness Clinics, a rotina de duche varia de pessoa para pessoa, como explicou em entrevista à edição britânica da revista Glamour. "Se fizer muito exercício, suar mais naturalmente ou se o tempo estiver muito quente, talvez queira tomar banho todos os dias, mas se não, cada par de dias é suficiente, com lavagens em zonas particulares que requerem mais atenção".



axilas e virilhas, que contêm mais glândulas sudoríparas - responsáveis pela produção do suor - de modo a evitarmos a proliferação de bactérias e insetos, como piolhos, ou ainda possíveis infeções, o que acontece se ficarmos sem tomar banho durante muito tempo, para não mencionar o odor corporal desagradável.



No entanto, lavar o corpo demasiadas vezes pode também ser prejudicial, contrapôe Shotter. "A água quente pode secar a pele e demasiados produtos com fórmulas agressivas à base de sabão podem irritar a mesma", comprometendo a barreira cutânea. A "sobrelavagem" pode ainda prejudicar o microbioma da pele - ecossistema onde estão presentes diversos microorganismos que protegem o maior órgão do corpo humano - e comprometer o sistema imunitário.

Afinal, com que frequência devemos tomar banho? Curiosamente, não existe um número específico. O melhor é lavar o corpo quando existe a necessidade, principalmente após um treino ou dia quente, sem esquecer de passar por água as partes íntimas regularmente.