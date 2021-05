Acorda com frequência a meio da noite? Eis as razões possíveis

Além do cansaço experienciado no dia seguinte à insónia, a privação de sono pode causar uma longa lista de sintomas indesejados, como stress, ansiedade ou depressão, bem como a diminuição da concentração, energia e tempos de reação. A somar a isto tudo, está o mau humor constante.

Saiba que podem existir muitas causas para a sua incapacidade de adormecer. A primeira relaciona-se com o colchão e a almofada que está a usar. Se não forem adequados podem causar dores no pescoço, dores no ombro, ou dores lombares, o que logicamente irá interferir com a qualidade do sono.

Ter um "horário de sono" inconsistente também não ajuda. Se costuma ir para a cama e acordar a horas diferentes todos os dias, isto pode perturbar o seu ritmo circadiano, que regula as horas que dormimos. Uma das coisas que também pode influenciar uma boa noite de sono é a luz do quarto, ou o ambiente. Se a iluminação for muito brilhante e forte, o descanso é afetado.

Está a beber álcool ou cafeína demasiado perto da hora de deitar? Há quem considere o álcool um sedativo, mas a verdade é que o seu consumo antes de dormir reduz a capacidade de ter um sono reparador. Da mesma forma, beber demasiadas bebidas com cafeína antes de dormir pode ter um efeito estimulante, que é tudo o que não queremos na hora de descansar.

Pode também ser o caso que tenha um distúrbio de saúde mental, quer tenha sido dianosticado ou não, que está a interferir com a qualidade do sono. A ansiedade e a depressão, a esquizofrenia ou o transtorno bipolar, por exemplo, interferem com todos os aspetos da vida, incluindo o sono.

Se a sua incapacidade para dormir for crónica, poderá ter um distúrbio do sono. Exemplos: apneia do sono (que causa respiração anormal durante o sono), ou narcolepsia (que perturba os seus processos naturais de sonovigília).



Entre outras causas para a falta de sono estão ainda os pesadelos ou as sestas demasiado longas durante a tarde.