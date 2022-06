Cotonetes. Inofensivos ou perigosos?

Antes de se debater a importância de manter os ouvidos longe de pequenos objetos de limpeza, é necessário uma pequena lição de anatomia. Os ouvidos podem ser o lugar de exposição dos seus brincos preferidos, ou até hospedeiros da ocasional borbulha dolorosa, mas isto é apenas o exterior da orelha. O interior do ouvido é bastante complexo, sendo que é constituído pela orelha externa, média e interna. Simplificando, na primeira pode encontrar o lóbulo auricular e o canal auditivo externo, ambos visíveis a olho nu. O ouvido médio é constituído por três ossos que, ao transmitirem ondas sonoras, nos permitem ouvir, e pelo tímpano, uma fina membrana que protege o ouvido interno. Este contém nervos e pequenos canais que nos ajudam a manter o equilíbrio e a ouvir melhor.

Foto: Pexels

Apesar de poder causar algum desconforto e vergonha, a cera que os ouvidos produzem é essencial para manter uma audição saudável e normal. Glândulas presentes na pele do ouvido segregam esta cera, que em conjunto com pequenos pêlos protegem a orelha interna de agressões externas, como pó e sujidade.

O médico Christopher Chang, otorrinolaringologista no estado de Virgínia, nos Estados Unidos, disse à revista SELF que, de maneira geral, "o canal auditivo faz uma auto limpeza". Para grande surpresa, pequenas atividades como abrir e fechar a boca, falar e mastigar pastilha elástica ajudam a empurrar a cera para o ouvido externo, afirma por sua vez Erich Voigt, otorrinolaringologista no NYU Langone Health, à mesma publicação. Não é, por isso, necessário muito esforço para manter os ouvidos limpos e saudáveis, e o uso de cotonetes ou outros pequenos objetos de limpeza podem causar danos no canal auditivo, como pequenos cortes ou inflamação. Se sente que os seus ouvidos não estão a fazer o seu trabalho de auto limpeza, descubra como pode, com segurança, remover sujidade dos mesmos.

Foto: Pexels

A forma mais simples e eficaz de limpar os ouvidos sem causar qualquer desequílibrio é com uma pequena toalha de rosto no banho. Erich Voigt aconselha a limpeza apenas da orelha exterior, para evitar empurrar sujidade para o interior do canal auditivo. O uso de cotonetes ou outros objetos pode não só causar este bloqueio de cera como perfurar o tímpano, causando graves problemas de audição. "Digo às pessoas para porem o dedo na toalha e marcar apenas a abertura da orelha. Desta forma, é removida qualquer cera desagradável e qualquer material que seja visível, mas não entrará no canal, o que perturbaria o processo natural de limpeza", acrescenta o otorrinolaringologista.

Foto: Pexels

É importante saber que algumas pessoas produzem mais cera do que outras, o que requer uma limpeza mais acetuada, e que uma certa quantidade de sujidade nos ouvidos é necessária para proteger contra pó e água. Sim, cera ajuda a proteger o ouvido contra infeções causadas por excesso de água no canal auditivo. Cotonetes devem ser utilizados para limpar apenas a orelha externa, nunca o canal auditivo, e líquidos de limpeza devem também ser evitados. Se tem sintomas como pressão nos ouvidos, dores e falta de audição, é altura de marcar uma consulta no médico. Pode ser uma infeção, um tímpano perfurado ou apena um bloqueio, mas não deve correr nenhum risco, pois os danos podem ser irreversíveis.