Os 6 signos que vão ter a vida virada do avesso em 2022

Aquilo que nos é familiar, que nos faz sentir em casa, os nossos padrões habituais são representados pelo nosso nódo sul, o nosso mundo emocional do passado e que nos influencia a todo o momento. Muitas vezes são aqueles hábitos emocionais que não nos fazem muito bem, mas que tendem a acontecer automaticamente. O nódo norte, por oposição, representa o que queremos alcançar, mas que ainda não está integrado e que nos parece difícil de colocar em prática, representando a nossa evolução emocional.

Todos nós, no geral, vamos navegar por oceanos de memória escorpiónica, mas principalmente os Escorpiões, Touros, Leões e Aquários. As nossas relações íntimas vêm ao de cima através da forma como internamente estabelecemos a intimidade e de como estabelecemos relação com o outro na procura da segurança emocional. Dores do passado e apegos do passado podem vir ao de cima para serem resolvidos.

O arquétipo de Escorpião não é pêra doce, leva-nos aos lugares onde somos frágeis e onde temos que metamorfosear para encontrar poder interno. Representa muitas vezes o que calamos, aquilo que quem nos conhece prefere evitar trazer ao de cima ou não expõe por delicadeza. Assim, no próximo ano e meio podemos precisar de visitar a nossa fragilidade, simplesmente porque estamos prontos a curar. Se tivermos a coragem escorpiónica vamos ter uma verdadeira cura.

A direção da evolução é representada por Touro. Optar pela simplicidade, no lugar dos extremos é o caminho. A simplicidade será encontrada no corpo e no verde da natureza. Aprender a escutar o nosso corpo e as nossas necessidades emocionais é a chave da evolução. Para isso, o convite é aprender a estarmos no momento presente, a descobrir o silêncio e o que nos faz mesmo pousar internamente. Finalmente o que Escorpião mais precisa é de aprender a perdoar o passado.

Os que mais vão ser influenciados:

Touro

Escorpião pode trazer-lhe a metamorfose necessária para se libertar das suas rotinas. Pode também atrair pessoas na sua vida que lhe vão trazer grandes ensinamentos e ajudá-la a curar relações do passado.

Leão

O eixo nodal Touro-Escorpião vai trazer-lhe a energia necessária para se alinhar no caminho da sua evolução pessoal e nas suas relações íntimas. Vai sentir um enorme poder interno.

Escorpião

O nódo sul da Lua vai transitar pelo signo de Escorpião em 2022 trazendo os medos mais antigos à superfície para serem metamorfoseados como só Escorpião sabe fazer. Com Úrano em Touro, relações de grande apego e estagnadas podem chegar ao fim, principalmente para o segundo decanato.

Capricórnio

Com o nódo norte a transitar em Touro vai sentir que chegou a fase de se impor ao destino com toda a sua liberdade de espírito.

Aquário

Terá de descer do mental ao emocional e curar o que precisa de ser curado. As suas relações poderão ser desafiantes nesse sentido. Com Touro poderá encontrar novos palores para os seus relacionamentos, encontrar uma forma mais enraizada de viver.

Peixes

O nódo sul pode trazer relações do passado à sua vida ou pessoas com qualidades muito parecidas a pessoas do seu passado. Em Touro, o nódo norte, vai trazer-lhe sorte, no caso de seguir a sua confiança em si própria, capacidade de autossuficiência e ainda resiliência. Será premiada com muita sorte material.