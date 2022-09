Horóscopo outubro: Gémeos, Balança e Aquário

Gémeos

Gémeos Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de maio

Esta primeira semana do mês começa com boas energias. Uma leveza, um sentimento de estar à vontade. Está a pôr o exercício físico em primeiro lugar na sua vida e isso recarrega as energias e dá-lhe mais vontade de viver, sente logo a diferença.

A vida profissional está a revelar situações extraordinárias e que de alguma forma promovem um alinhamento com o seu sentimento de propósito. Este é um período de criativa transformação em direção aos seus sonhos.

A Lua Cheia a 9 no signo de Carneiro trará inspiração para as suas relações. Poderá ter muita criatividade nos momentos a dois, mas também conversas íntimas e muita exploração conjunta. Esta tendência comunicativa estará forte durante a primeira quinzena. A 25 o eclipse solar em Escorpião pode levá-la a ter de aprofundar uma situação que achava ser mais superficial do que afinal se revela ser. Terá de parar e escutar o mundo emocional de alguém com proximidade.

2º decanato - 31 a 9 de junho

Este é um bom mês para si. Começa com um sentimento de harmonia relacional, muitos contactos e muita vontade de partilha. As comunicações são também internacionais e pode ter pessoas de visita. Pessoas do passado com que tem questões por resolver podem bater à porta mostrando vontade de conversar. A Lua Cheia em Carneiro, a 9, pode ser passada em forma de retiro a dois. Pode ter a oportunidade de passar esta lua cheia no meio da natureza em profundo ambiente de cura.

A sua estrutura profissional está a dar-lhe alguma estabilidade e isso inspira confiança. Tanto no local de trabalho como em casa há vontade de embelezar o sítio onde passa grande parte do seu tempo. O eclipse solar a 25, no signo de Escorpião, pode trazer-lhe alguma situação imprevista, algo que estava debaixo dos seus olhos mas que não estava a ver.

Na saúde pode ser altura de visita a médicos, seguir terapias e fazer dietas especiais. Massagens e tratamentos de beleza também podem estar na lista. A beleza chama por si neste mês.

3ª decanato - 10 a 20 de junho

Este decanato vai dar muito que falar nos próximos tempos e vai ter muito que falar, também! Neste mês vai sentir uma injeção de energia que pode fazer com que dispare para todos os lados: quer fazer tudo e mais alguma coisa como se tivesse energia ilimitada, mas atenção que precisa de guardar reservas. O truque será começar já a estabelecer prioridades e definir metas pequenas, possíveis de concretizar, pois pode ser atingida por um raio de procrastinação. A 25, o eclipse solar em Escorpião pode trazer-lhe uma resposta da qual está à espera.

Profissionalmente, está numa fase ascendente e parece que este mês, principalmente a última semana, pode ser determinante para si. Pode ser um mês em que inicia estudos em áreas mais alternativas associadas à saúde.

O início da segunda quinzena pode ser cor-de-rosa no amor ou na amizade! Partilha, compatibilidade e faísca podem promover bom entendimento na área afetiva. Bombons, champanhe e morangos: todos os detalhes contam.

Balança

Balança Foto: Bastian

1º decanato - 23 de setembro a 1 de outubro

Parabéns, Balança! É dia de pôr a melhor fatiota e desfilar na cidade. O amor está no ar e ainda bem. Pode ser um dia de visitas inesperadas. Para alguns até pode haver uma mistura de culturas neste dia, situações muito diferentes e contextos especiais.

Financeiramente, investimentos que fez recentemente trazem algumas limitações ao momento presente, apesar de se sentir confortável.

As inúmeras conversações e relações continuam a ser o tópico do momento. Há muito a acontecer na sua vida social, várias trocas de ideias. Algumas dessas conversas podem ter sido importantes na área das questões afetivas e podem ver agora uma resolução.

O eclipse solar a 25 no signo de Escorpião pode significar dar um passo importante nas suas relações afetivas ou simplesmente em direção a quebrar um dos seus medos ou obstáculos.

2º decanato – 2 a 11 de outubro

Parabéns! É dia de festa! Neste mês poderá gritar "jackpot". Algo por que estava à espera já há algum tempo, pode, finalmente, acontecer. Terá a energia necessária para resolver berbicachos e encontrar soluções.

Financeiramente queria estar numa melhor posição. Sente que tem de fazer uma melhor gestão dos seus recursos e alguma limitação. Neste mês do seu aniversário pode sentir que as pessoas à sua volta tiveram bastante generosidade. Será um mês com muitas trocas afetivas.

Na sua saúde pode ser um mês em que terá uma intervenção médica principalmente a partir do dia 8 de outubro. Pode sentir que está a encerrar um longo capítulo em áreas relacionadas com a sua saúde.



3º decanato – 12 a 22 de outubro

Um bom retorno do Sol para si! Muitos parabéns! A sua inteligência e capacidades comunicativas estão num pico e está a ser vista por isso, pelas suas capacidades. No entanto pode haver uma sensação de desilusão com a vida profissional no sentido de sentir que não corresponde aos seus ideai de perfeição e ética. Poderá haver uma sensação de "o mundo não é como devia ser".

A partir do dia 8 poderá sentir que finalmente consegue por uma situação nos eixos, seja ao nível profissional, seja no campo amoroso. Parece haver um alinhamento, mesmo que primeiro tenha de haver alguma crise no sentido de mostrar o seu lado e de ser entendida pela sua perspetiva.

Por volta do dia 18 poderá ser arrebatada por uma surpresa amorosa. Poderá sentir o apoio condicional dos que fazem parte da sua vida, numa equipa de pessoas que gostam mesmo de si. No eclipse solar em Escorpião, a 25, poderá ter conversas determinantes e capazes de gerar mudança na sua vida.



Aquário

Aquário Foto: Bastian

1º decanato - 21 a 30 de janeiro

O mês começa ainda com o sabor de setembro em que relações antigas voltaram e trouxeram uma nostalgia e um reconhecer de sentimentos e memórias. Da primeira semana de outubro até à Lua Cheia, em Carneiro, a 9, poderá haver um sentimento de harmonia no relacional. No eclipse Solar a 25, no signo de Escorpião, as relações afetivas podem mostrar-se desafiantes.

Novos inícios na vida profissional revelam-se promissores, mas sente que é cedo para ver. Contactos com outras culturas, sejam de outros países sejam empresariais, fazem com que se tenha de adaptar a novos rituais e por isso sentir-se um pouco fora do seu lugar. Há um esforço de adaptação necessário, acompanhado do exercício de humildade e aceitação.

Há uma necessidade de cultivar fé nas suas competências. Está a iniciar um novo ciclo, mas algo quer mantê-la no passado, por ser já o conhecido. Para algumas coisas será necessário atirar-se de cabeça, para outras pode manter o passado.

2º decanato - 31 de janeiro a 9 de fevereiro

Tem andado a lidar com muita ansiedade. Parece que o chão treme. A procura de técnicas para aprender a acalmar-se têm-se tornado mais e mais necessárias. A função dessa ansiedade é a de trazer à superfície aquilo que precisa de ser trabalhado e integrado. Mas a sensação é desagradável.

No trabalho, esta é uma fase de ideias muito importantes e frutíferas em que muito pode ser alcançado. Nas áreas das ciências e humanidades poderá haver fortes avanços, assim como nas áreas tecnológicas. A partir de 23 irá sentir novamente extrema responsabilidade.

Na intimidade poderá sentir instabilidade, apesar de estar numa fase em que prefere a construção à destruição.

3º decanato - 10 a 19 de fevereiro

Tem tido alguns problemas de comunicação nas últimas semanas e estes irão continuar na primeira semana do mês com a necessidade de chegar a acordo nas diferentes áreas da sua vida.

Em termos gerais está numa fase de dar passos mais concretos em relação a projetos de longo alcance e este mês pode ser importante no avançar de alguns desses projetos.

A segunda quinzena pode ser muito favorável às relações mais íntimas, sentindo que há espaço para estar. Pode ser um ponto alto para o amor e para a sexualidade. Esse clímax poderá acontecer com o eclipse solar em Escorpião a 25, onde decisões de casal podem ser tomadas em prol de uma alteração significativa neste domínio da sua vida.