A 28 de fevereiro, Plutão, Vénus e Marte alinham-se. Veja como afeta o seu signo

Marte e Vénus estarão em conjunção exata a 25º de Capricórnio e a dois graus de Plutão, formando o início de uma conjunção, que ao mesmo tempo estará envolvida num trígono com os nódos da lua, respetivamente em Touro e Escorpião.

Marte é a energia dos nossos desejos que dá início às ações e é a energia que vai dar resposta às necessidades e expectativas de Vénus. Vénus representa o dar e receber amor e ambos estão muito ligados à sexualidade: Vénus na forma como expressamos os sentimentos e a sensualidade e Marte na forma como agimos sobre esses sentimentos. Marte é também o arquétipo da frustração e raiva e, por isso, se nos últimos dois anos há vestígios de sentimentos recalcados relativos a ações que não foram terminadas ou desejos que não foram expressos, poderá haver uma libertação de frustração ou raiva.

Vénus é também a nossa relação interna! É através de Vénus que respondemos às nossas necessidades de sobrevivência e percecionamos os recursos que temos para viver no mundo. Marte age sobre essas necessidades e vai atrás do que é preciso para alcançar o que Vénus define como prioridade.

Com Plutão acontece uma verdadeira transformação das nossas necessidades e nascem novos desejos. Em Capricórnio muito do que tem estado reprimido vem à tona e o tema da maturidade continua essencial. É altura de crescer nos nossos relacionamentos e saber escolher com quem nos relacionamos e de que forma estamos a responder às nossas necessidades.

Duas fases diferentes na energia da conjunção

No final de fevereiro estaremos na fase final de um ciclo e por isso será altura de reflexão e de confrontos internos e externos que nos vão permitir perceber o que é que já não está a ser eficaz no responder das nossas necessidades. Ao mesmo tempo o Sol estará a aproximar-se de Júpiter em Peixes e Mercúrio de Saturno por isso será uma altura de compromissos e de finalizar processos. Pode haver uma compreensão profunda dos últimos dois anos e uma contemplação do que virá a seguir.

A 4 e 5 de março será altura de pôr o pé na estrada com a mochila às costas, largar o passado e começar de novo. Pode ser uma sensação muito forte de recomeço, mesmo em situações de vida já existentes, mas com a visão do instintivo e das novas experiências a ditar o rumo dos acontecimentos. Querem-se novas formas de estar em relação e por isso poderá ser uma fase de novas pessoas nas nossas vidas que nos vão ajudar a libertar medos e a começar um novo ciclo.

Os últimos graus de Capricórnio, Caranguejo, Balança e Carneiro estão na berlinda desta energia intensa dos três planetas que juntos têm o poder de criar novas relações, finalizar antigas e quem diz relações podem não ser apenas com pessoas, mas também connosco próprios, com sonhos e projetos. Os terceiros decanatos de Touro e Virgem terão a influência mais fluída com tendência a grande sucesso.

Uma mensagem privada para cada um dos signos, para que possa saber com o que contar!

Carneiro: podem querer metamorfosear os valores que têm vivido nas relações, sonhos, projetos. Precisam de sentir que têm autoridade na sua vida e perceber como conquistar a maturidade para poderem assumir os seus instintos e desejos no mundo, nas suas relações, nas suas missões. Será necessário ter cuidado na relação com o outro. Maturidade na resposta será essencial, e cuidar de não libertar raiva e frustração nos outros. Conseguindo manter a calma poderá ser o culminar de situações que há muito a importunavam.

Touros: podem ter o momento das suas vidas com mudanças inesperadas e sentimentos de abundância e felicidade.

Gémeos: Só querem que as suas responsabilidades terminem e podem estar a chegar ao limite daquilo que consideram ser plausível para as suas vidas e por isso grandes transformações podem ocorrer. Altura para largar o ego e fazer as transformações para a direção que o mundo precisa.

Caranguejos: nunca foi tão claro perceber o que quer e o que não quer. As relações serão palco de emoções intensas, do tipo vulcão. Depois deste período relações acabam e começam. Novos mundos se criam.

Leões: Podem ter de assumir responsabilidades que não são suas e ser altura de largar o ego e de estar ao serviço. Algo que para os leões pode ser difícil. Se pensar na sua capacidade de amar incondicionalmente, pode ajudar. Tempo de decisões difíceis, mas imprescindíveis. Pergunta que pode salvar o momento: do que é que precisam?

Virgens: Pode sentir que nunca na sua vida os seus compromissos foram tão reais e fortes. Para alguns a rotina pode ter tomado conta e é necessária uma verdadeira restruturação. Pode ser um tempo de muito sucesso.

Balanças: é tempo de agir e não de ficar quieta. Quer resolver todos os berbicachos pendentes e ninguém a para! E nem devem parar. Ação é a palavra do momento. Força.

Escorpiões: Pode sentir uma nova liberdade. A sensação é subtil e interna, mas o sentimento real. Parece que há novas estradas a percorrer e é um verdadeiro tempo de contemplação. Sente os ventos da mudança no ar e um sorriso a nascer no rosto.

Sagitários: Está a ver o despontar da planta no solo depois das sementes plantadas. Cuidado que há fragilidade nesses novos sonhos, mas é tempo intenso de esperança.

Capricornianos: É tempo de alta tensão, paixão e libertação. Aproveite os ventos de mudança forte pois tiram da sua vida aquilo que já não é necessário e deixam o terreno limpo para um futuro mais leve. O que fica, é porque vale mesmo a pena!

Aquarianos: Está a ouvir as notas finais de uma música que já dura há muito tempo. Sente que a libertação chama por si. Despeça-se do passado e comece a vibrar com o novo futuro.

É tempo de abrir as asas e voar. Novos sonhos nascem e antigos culminam.