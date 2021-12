Touro. Todas as previsões astrológicas para 2022

Sol em Touro

Os primeiros meses do ano estarão muito a seu favor nas áreas amorosas e financeiras. Intensidade e alta voltagem no amor. Cuidado com a possessividade.

Júpiter em Peixes dá-lhe gás para sonhar um novo ano e convida-a- a ficar mais interna enquanto Saturno lhe traz relações com grupos, com material para digerir, devido a questões de liderança e autoridade. A sua orientação deve ser a flexibilidade, exercitar o diminuir da teimosia. Saturno em Aquário pode estar a exigir de si grande profissionalismo e grande responsabilidade.

Úrano irá fazer conjunção a vários planetas em Touro em 22, trazendo-lhe por vezes uma inspiração divina! Este planeta continua a trazer-lhe uma profunda libertação de medos relativos à sua vida profissional e a obrigar-lhe a tomar novos rumos, libertando-a das suas rotinas. Pode também atrair pessoas na sua vida que lhe vão trazer grandes ensinamentos e ajudá-la a curar relações do passado.

Mantra para as taurinas: é tempo de transplantar as minhas raízes e lançar-me em novos desafios com fé esperança.