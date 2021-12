Aquário. Todas as previsões astrológicas para 2022

Aquário

Saturno continua em Aquário a fazer tremer as suas estruturas e a trazer todo o sentido do que é ter responsabilidade, autoridade ao trazer a criatividade ao mundo com confiança. Poderá ser um ano de dilemas, sentir que tem de fazer escolhas e de ser forçada a trabalhar a sua confiança em si própria para não cair nos medos do passado. Júpiter em Peixes leva-a a dar mini passos com fé e esperança num novo caminho. Úrano leva-a a sentir que se move em areias movediças, lembrando que a verdadeira estabilidade é aquela que conquista internamente.

Durante o mês de março, Vénus e Marte vão estar a caminhar juntos no seu signo e algum interesse amoroso pode nascer ou voltar a despertar. Relações de liberdade e experimentação podem estar no caminho.

No amor e finanças poderá encontrar alguma crise a desafiá-la a ter mais corpo e a não ser só cabeça. Ponha os pés no chão e por isso mesmo exercício físico pode ser de grande utilidade.

Mantra para as aquarianas: eu reconstruo sem desistir, independentemente dos obstáculos no meu caminho.