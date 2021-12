Leão. Todas as previsões astrológicas para 2022

Leão

Em 2022 irá reinventar-se! Muita responsabilidade e muitas escolhas a fazer em diferentes frentes.

Saturno em Aquário, signo oposto ao do seu Sol, vai trazer-lhe objetividade sobre tudo o quem tem a culminar. Pode sentir o peso da responsabilidade e as relações com as autoridades podem mostrar-se complicadas. Terá que ter paciência com o excesso de responsabilidade e de autoridade que sente nos ombros. Vai querer mudar de carreira. Quíron em Carneiro vai ajudar a querer curar um sentimento de ser criativa e útil no mundo.

Com Júpiter em Carneiro entre maio e outubro, arregaçará as mangas e ganhará forças para a mudança que se está a operar na sua vida a todos os níveis e conseguirá vencer as primeiras batalhas.

Úrano em Touro pode trazer uma fase de transição que pode trazer uma crise em termos financeiros e de valores. Pode sentir um terremoto na sua vida. Está a ser obrigada a ir para além da sua zona de conforto.

No amor pode sentir-se bloqueada na expressão dos seus sentimentos. Pode sentir uma crise nas suas relações íntimas e alguns questionamentos de fé devido ao Júpiter e Neptuno em Peixes.

Terá de encontrar a fé e disposição necessária para fazer frente às necessidades de 2022. O segredo será arranjar formas de ganhar vitalidade através do exercício físico e contacto com natureza ou da sua espiritualidade.

Mantra para as leoas: Eu reinvento-me para além dos limites espaço-tempo, com confiança e coragem.