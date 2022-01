O Mercúrio retrógado começa agora. Isto é o que deve saber

Quando Mercúrio fica retrógrado é difícil receber informação e tudo é demais, a mente já não aguenta e, por isso, decisões nesta altura tendem a ter atrasos e a desfazerem-se. É altura de parar, acalmar a mente e de repensar. Trata-se de uma boa fase para ouvir a intuição e com o Júpiter em Peixes estamos mesmo mais intuitivas! Aquelas de nós que gostam de yoga, meditação e outras técnicas de interiorização terão mais facilidade em encontrar a calma no meio da agitação.

A fase Aquariana – Genialidade, cabelos em pé, nervos em franja (14 de janeiro – 26 de janeiro)

Aquário traz uma mente acelerada e desorganizada, nervosa e ansiosa que por causa da agitação acaba por prejudicar processos de comunicação. Mas para quê? Porque é que em termos evolutivos é importante esta desregulação? Com este Mercúrio podemos trazer o que está no inconsciente ao de cima e por isso pode haver revelações internas de grande dimensão. Não é apenas negativo, pois a abertura da vida subconsciente traz também ideias fora da caixa. Mas não é só, Aquário é também o arquétipo da rebelião e das ideias fixas trazendo uma rebeldia que nos pode ajudar a inovar e a seguir em frente em diferentes áreas da nossa vida, uma certa libertação da alma. As amizades e grupos ficam no centro da nossa vida e as tribos na sociedade fazem-se ouvir. Pode também trazer os nossos desequilíbrios ao de cima para que possam ser resolvidos: questões mentais ou traumas. Em Capricórnio vamos processar e fazer as transformações necessárias com determinação e paciência.

A fase capricorniana – Processar, tomar responsabilidade, decidir (27 de janeiro a 3 de fevereiro)

A partir de 27 de janeiro Mercúrio faz o caminho de volta até Capricórnio começando logo uma conjunção ao Plutão até 2 de fevereiro e depois a 4 de fevereiro, já direto, volta a fazer a conjunção ao arquétipo da alma, trazendo muita intensidade emocional nas comunicações, com temas "bicudos" que vão necessitar de tempo para resolução e metamorfose. Poderá haver tendência a lutas de poder nas comunicações. Com Plutão neste signo há vontade de ganhar poder mental para fazer frente às situações da nossa vida que requerem espírito prático, paciência e planificação.

Na retrogradação vamos repensar compromissos e a nossa capacidade de pôr em prática o que descobrimos na fase aquariana. Queremos ser os nossos próprios pais e ter cuidado com as nossas necessidades emocionais. Será uma fase se reflexão sobre as grandes decisões que queremos fazer relativamente à nossa vida material e profissional e no contexto familiar e das nossas relações, até porque Marte e Vénus estarão também no signo de Capricórnio

Mercúrio Estacionário-direto – 3 de fevereiro – Tempo de decisões

Com Mercúrio a ficar direto grandes decisões vão ser tomadas na sociedade e com a conjunção ao Plutão, em Capricórnio, vão provavelmente significar questões de poder, autoridade e supressão. Com o regresso de Mercúrio a Aquário as massas podem trazer a rebelião a essas decisões. Na esfera pessoal será que nos vamos libertar do que nos está a suprimir? Internamente e externamente, queremos quebrar correntes, desatar nós e apurar a individualidade.