Amor em 2022. O que o seu signo lhe reserva para fevereiro e março

Uma conjunção ocorre quando dois planetas em trânsito estão posicionados extremamente próximos. Com isto, o seu alinhamento específico afeta cada signo de formas diferentes. Neste caso em particular, ambos os planetas que a integram, Marte e Vénus, têm um poderoso papel nas nossas vidas amorosas.



"Marte é um planeta de energia masculina, associada à afirmação, paixão, sexualidade e busca", explica a astróloga e taróloga MaKayla McRae, à Vogue britânica. "Por outro lado, Vénus é feminino e rege questões de amor, beleza, fascínio magnético e atração. Os astrólogos sabem que os opostos se atraem. Portanto, quando os planetas Marte e Vénus se encontram no cosmos, não é surpresa que isso faça faísca nas nossas vidas" afirma. "As conjunções Vênus-Marte são conhecidas por acrescentar paixão e emoção aos relacionamentos. Essa conjunção tem o poder de manifestar um novo interesse amoroso em sua vida ou apimentar um relacionamento de longo prazo." Vamos, então, averiguar a situação signo a signo.



Carneiro. A conjunção afetará a sua 10ª casa, que rege a carreira, e pode manifestar-se com um emocionante romance em contexto laboral. Para outros, o amor próprio tornar-se-á prioritário. Carneiro é conhecido por ser um amante apaixonado, e o Dia dos Namorados oferece a oportunidade perfeita para revelar paixões.



Touro. Teimosos, os nativos deste signo, sob a influência de Vénus e Marte terão experiências fora de sua zona de conforto. Possivelmente irá viajar com um amante ou encontrar um romance com alguém de uma cultura diferente ou de uma terra distante da sua. No Dia dos Namorados, aventure-se na "experimentação" de fetiches sexuais.

Gémeos. Os geminianos estarão à procura de profundidade e confiança, e as relações, nesta altura, podem-se tornar mais sérias (se ainda não estão). O Dia dos Namorados em si será sobre intimidade, embora se sinta particularmente introvertida/o.



Caranguejo. A conjunção Marte-Vénus vai estar sobre a sétima casa, a dos relacionamentos. Espere grandes desenvolvimentos e marcos quando se trata amor. Seja qual for o seu status de relacionamento, o Dia dos Namorados significará que os outros irão além para agradá-lo. Em março, a conjunção muda para sua oitava casa, a da intimidade, de modo que a aventura desse amor pode tornar-se mais séria.

Leão. Fevereiro traz aos leoninos um novo sentido de estrutura e rotina – e poder contar com alguém vai fazê-la sentir-se sedutora. No Dia dos Namorados, os leoninos desejarão autoridade.

Virgem. Calha na casa da alegria, esta conjunção. O que significa que a sua criatividade e confiança podem estar a dar sinais. O sexo estará presente, e atrairá energia sensual dos seus admiradores. No Dia dos Namorado continuará a sentir essa sensualidade, possivelmente com um romance atrevido.

Balança. A energia de Vénus e Marte visita sua quarta casa da família e do lar. Pode querer morar com alguém ou desejar ter filhos. O Dia dos Namorados também girará em torna da sensualidade, e vai desejar passar tempo de qualidade com seu parceiro/a num ambiente aconchegante.

Escorpião. Os escorpiões são conhecidos pela sua natureza apaixonada, então esta conjunção parecerá natural para muitos. Os planetas começarão a se encontrar em sua terceira casa de comunicação e você será atraído por aqueles com quem pode ter uma conversa estimulante, e alguns amigos podem virar amantes. No próprio Dia dos Namorados, a comunicação continua ativa.

Sagitário. A casa do dinheiro e dos valores pessoais está em destaque, este mês (espere presentes e amor). Haverá também o desejo de priorizar o amor próprio, estabelecer limites e definir suas necessidades numa relação. No Dia dos Namorados, o sentido de "propriedade" poderá ser estimulante, apesar dos nativos deste signo serem naturalmente descontraídos e terem mente aberta.

Capricórnio. Esta conjuntura está sobre a sua primeira casa – a sua identidade e percurso de vida. Espere irradiar uma sensação mais forte de confiança. A sua sexualidade vai estar em relevo neste Dia dos Namorados.

Aquário. Marte e Vénus estão sobre a casa de espiritualidade, e um sentido elevado de intuição não deve ser ignorado. Os aquarianos solteiros podem usar esse tempo para a cura, enquanto aqueles em relacionamentos podem querer isolar-se temporariamente do mundo. O Dia dos Namorados oferece a possibilidade de surgir um romance, mas muito discreto.

Peixes. A sua 11ª casa representa relacionamentos e ambições, então espere que a sua vida social fique ocupada, aumentando as probabilidades de encontrar um potencial interesse amoroso com objetivos semelhantes. Sentir-se-á atraída por novos tipos de pessoas neste Dia dos Namorados.