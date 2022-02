Signos. Quem vai ter o melhor e o pior Dia dos Namorados?

Se está entre as pessoas que adoram celebrar esta data, prepare-se, porque nem tudo são boas notícias. Ou não: se estiver do lado dos signos que estão favorecidos com as conjugações estelares, pode começar já a desenhar um sorriso, avisa uma especialista no zodíaco, Roya Backlund, à Style Caster está entre os afortunados, logo um dos signos que adora atenção (mesmo que o nege até à morte). Afinal de contas, a lua mover-se-á por este signo do zodíaco, o que fará com que se sinta mais em contacto com as suas emoções. O que acabará por colocá-lo na melhor posição para abraçar todo o amor que este dia tem para oferecer.também está nesta lista. Vénus retrógrado em Capricórnio acaba de chegar ao fim, mas é difícil negar os desafios que este signo tem vivido no departamento do amor. É por isso que significará tanto para si quando o Dia dos Namorados realmente correr...surpreendentemente bem? Vénus e Marte estão a unir forças e trazer-lhe confiança e poder.Por fim, ainda na lista dos afortunados, está. A influência da lua vai colocá-lo numa bela posição para facilitar a harmonia e o amor entre si e alguém de quem gosta. Neste Dia dos Namorados, sente-se aberto à ideia de que pode encaixar com outra pessoa como peças de puzzle perfeitas.Vamos às más notícias? Neste dia,poderá sentir-se surpreendentemente emocionado, especialmente quando se trata da vida amorosa. Afinal, tanto Vénus como Marte unirão forças na vossa oitava casa de intimidade e confiança, aprofundando o desejo de um romance verdadeiramente transcendente. No entanto, esta energia pode também deixá-lo com medo de correr um risco e acabar magoado.Tambémconsta nesta lista. A lua irá mover-se através da sua casa da décima casa durante o Dia dos Namorados, o que pode significar uma paixão ardente. No entanto, porque esta lua irá colocar-se em quadratura com Urano rebelde, poderá sentir que o que está a apresentar ao mundo não está a alinhar com o seu verdadeiro eu.Por fim,. No Dia dos Namorados, poderá sentir-se um pouco só, ou talvez mesmo socialmente retraído. Mesmo que esteja a sentir pouca predisposição para o amor, não significa que não possa partilhar este dia com alguém especial.