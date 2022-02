O que o signo dos seus pais diz sobre si

Já sabemos a importância que os signos têm na construção da personalidade de cada pessoa, da autoconfiança à sexualidade, sem esquecer a carreira. No entanto, há outros signos aos quais devemos prestar atenção. Quem nos rodeia ao longo da vida, de familiares a namorados, tem um enorme impacto na forma como olhamos para o mundo e a astrologia dá-nos pistas para começar a compreender o porquê. É o primeiro passo de uma longa viagem pelos planetas e a sua influência.

Assim, os signos dos pais são naturalmente determinantes na evolução de uma personalidade. Este efeito começa logo por sentir-se nas esperanças e objetivos daqueles com quem crescemos. Como explica o site Style Caster, é provável que um pai mais caseiro, como um Peixes ou um Caranguejo, transmita essa importância às crianças enquanto uma mãe muito empenhada na carreira, por exemplo do signo Carneiro ou Capricórnio, poderá criar essa mesma vontade na família.

Outra das áreas da vida que os signos dos pais influenciam é a comunicação. Crescemos a ver o modo como os pais se relacionam com as pessoas que os rodeiam, o que terá consequências no futuro. Estilos diferentes de comunicação, tanto com os filhos como com outras pessoas, tendem a criar personalidades com as mesmas características ou pelo menos algumas delas. Tal como explica o mesmo site, quem tem pais mais conflituosos pode, por exemplo, tornar-se mais impaciente. Por outras palavras, é frequente pais Balança criarem filhos ponderados enquanto os pais Gémeos terão tendência a criar filhos mais extrovertidos.

O mesmo se aplica a simples formas de estar. Pais de signos mais descontraídos, como Touro, provavelmente criarão filhos com a mesma atitude mais tarde. Por outro lado, filhos de pais de signos mais rígidos, como Virgem, podem esperar uma educação mais exigente e por isso alguma rigidez no seu próprio comportamento.