Horóscopo. Amor, família e sorte: como será fevereiro?

Quais são as adversidades que pode encontrar ao longo do mês de fevereiro? E as potencialidades de crescimento pessoal e profissional? Andrea Pereira, praticante de astrologia evolutiva, faz um relato signo a signo e consoante o dia em que nasceu. Conheça alguns dos termos da astrologia no glossário, aqui.



Carneiro

1º decanato - 21 a 31 de março

Mercúrio retrógado em Capricórnio no início do mês convida-a a estabelecer a sua autoridade no mundo através da reflexão séria sobre decisões futuras de forma a estar menos impulsiva do que é habitual.

Marte também em Capricórnio traz energias tensas no mundo profissional e familiar daí a importância de aprender a respirar antes de falar e agir. Os seus desejos estão muito fortes e pode ficar cega arrependendo-se depois das suas ações. Tente ter em conta o outro.

No final do mês o amor estará a sorrir para si com criatividade e intensidade. Pode ser o início de uma fase muito positiva com sonhos em comum.

2º decanato - 1 a 10 de abril

A lua nova em Aquário traz-lhe um ciclo de reconhecimento social pelo seu trabalho e também nas suas relações pessoais.

É tempo de iniciação de novas metas em casal, novas decisões, novos rumos. Como tudo é novo, há dificuldades de implementação e apenas com tentativa e erro será possível a aprendizagem. Fevereiro será, no entanto, um mês com imensa fé para estes novos empreendimentos.

A noite de lua cheia em Leão a 16 pode trazer muito romantismo e sensação de escolha certa no amor e na carreira.

3º decanato - 11 a 20 de abril

Há uma energia criativa a subir-lhe pela coluna vertebral nesta lua nova de fevereiro logo no dia 1 de fevereiro. O Mercúrio retrógado em Capricórnio pode trazer-lhe atrasos nas questões financeiras e profissionais assim como conversas difíceis com mal entendidos. São necessários novos valores na forma como se relaciona.

Choques de autoridade podem-se esperar enquanto caminha em direção aos seus sonhos. Quer iniciar as suas ações e logo aparece alguém a dizer-lhe o que fazer e o que não fazer interrompendo o seu sentido de liberdade. A melhor maneira é escutar e levar os conselhos dos outros em consideração.

No amor algo especial pode acontecer com o patrocínio do destino. No entanto, o final do mês pode ser desafiante nos relacionamentos devido a diferenças de valores.

Carneiro Foto: Bastian

Touro

1º decanato - 21 a 30 de abril

A lua nova em Aquário logo no dia 1 traz uma profunda reflexão sobre os novos valores a abraçar para um novo propósito no mundo. Marte em trígono ao Sol traz uma energia fora do comum dirigida para novas metas.

Sentirá uma agitação no ar difícil de controlar e a falta de estabilidade pode dar-lhe vontade de se isolar. Apetece-lhe continuar a planificar os seus planos qual estratega. Profissionalmente podem acontecer realinhamentos e há um entusiasmo elétrico relativamente a novos sonhos.

A última semana de fevereiro pode trazer uns condimentos especiais e exóticos às suas relações com bastante romantismo e partilha.

2º decanato - 01 a 10 de maio

A lua nova de Aquário a 1 de fevereiro traz-lhe dúvidas na área profissional. Como agendar forma no mundo aos seus sonhos, à sua maneira na sociedade, que de alguma forma, não controla? Há uma vontade forte de conseguir realizar-se profissionalmente.

Júpiter em sextil ao Úrano está a renovar a sua fé e a trazer-lhe uma nova crença no futuro. Sente que é possível pôr em marcha os seus novos sonhos. No final do mês pode receber boas notícias.

No amor, Marte e Vénus vão estar em trígono ao Sol trazendo as questões amorosas ao centro da sua vida, novos inícios, mesmo nas relações antigas, são visíveis. Boa sorte neste campo.

3º decanato – 11 a 20 de maio

A lua nova em Aquário a 1 de fevereiro e o Mercúrio retrógrado em Capricórnio podem trazer-lhe ideias fora da caixa no que diz respeito à vida profissional e familiar.

De 28 de fevereiro a 5 de março as questões amorosas vão estar a ferver. O amor vai de vento em poupa poderão existir momentos inesquecíveis devido ao trígono de Plutão, Vénus e Marte ao seu Sol.

Profissionalmente vai "fazer linha no Bingo": muita criatividade, capacidade de ajuste e diplomacia. Este pode ser o mês em que a sua vida muda de rumo. Principalmente na última semana do mês, há forças poderosas em ação para a metamorfose da sua vida.

Touro Foto: Bastian

Gémeos

1º decanato - 22 a 30 de maio

A lua nova em Aquário vai trazer-lhe um início do mês com abertura de espírito e alguma harmonia. Neptuno está a trazer-lhe uma vontade imensa de se retirar no seu silêncio.

Ainda assim, o mês de fevereiro terá muita intensidade mental e possivelmente terá de travar negociações tanto a nível profissional como íntimo. Vénus e Marte trazem novos rituais na sua vida pessoal e profissional com necessidade de ajustamento.

É tempo de grandes construções depois de alguns meses de reflexão. Terá que lidar com diferentes perspetivas e formas de ver o mundo e aprender a adaptar as suas visões para o bem de todos.

2º decanato - 31 a 9 de junho

A lua nova em Aquário traz-lhe abertura de portas no novo ciclo até à lua cheia, assim como uma procura de solo firme na sua vida profissional e por isso fará ajustamentos para que essa segurança seja possível.

Júpiter em quadratura ao Sol em Gémeos faz com que comece o ano com uma grande necessidade de ação em relação aos seus valores, fé e aquilo em que acredita. Quer descobrir como apaziguar a mente.

Vénus e Marte nos céus estão a trazer bloqueios aos seus desejos e necessidades nas suas relações mais próximas. Os processos de chegar a um meio caminho nas suas relações continuam em processo.

3ª decanato - 10 a 21 de junho

A lua nova em Aquário no dia 1 de fevereiro traz-lhe um ciclo em que quer levar ao mundo as suas ideias à sua maneira, mas devido ao Mercúrio retrógrado pode sentir-se mal compreendida e por isso lembre-se de traduzir as suas ideias aos restantes. Terá sucesso.

A influência de Neptuno pode trazer-lhe algum sentimento de confusão relativamente ao seu propósito, filhos ou relações. Pode sentir-se desiludida: lembre-se que a perfeição não existe, foque-se no movimento, passo a passo evolui. Questões de saúde podem estar no centro da sua atenção.

A meio do mês alguém que muito a estima pode surpreendê-la de forma exemplar, com imaginação e carinho.

Gémeos

Caranguejo

1º decanato - 22 a 30 de junho

Começa o mês a tentar aprender a equilibrar o seu lado emocional com o seu lado responsável e maduro, mas pode não ser fácil porque haverá testes a esse trabalho. Lembre-se de ter objetividade e não reagir automaticamente pois a tendência poderá ser impulsiva.

Vai ser um mês em que terá de ter capacidade de arranjar soluções e necessitará de destreza e capacidade de ação. Trata-se de um mês para assumir responsabilidades e pôr em prática a sua capacidade de autoridade.

Novas tecnologias podem dar-lhe um nó na cabeça ou novas ideias podem contribuir para comunicações difíceis. A última semana do mês será a mais fluída.

2º decanato – 1 a 10 de julho

O mês pode começar com algum choque emocional com a lua nova em Aquário, mas ao mesmo tempo terá o suporte das suas relações afetivas para ultrapassar a situação. Será um mês para tratar da sua saúde.

Profissionalmente pode sentir alguma segurança e pode haver novidades positivas no seu trabalho e na forma como ele funciona. Pode também ter ideias inovadoras.

Será um mês incrível para o amor. Vénus e Marte em conjunção fazem com que esteja a adorar estar numa relação estruturada, num compromisso sério. O amor está no ar, trálálá. A última semana do mês será de sonho.

3º decanato – 11 a 22 de julho

O mês começa com a necessidade de dizer o que sente e de ser muito honesta com o seu interlocutor. Com a influência de Neptuno pode ser uma fase muito criativa e se a escrita ou a música fazem parte da sua vida este poderá ser um mês cheio de inspiração.

A intensidade na vida amorosa e profissional continua a estar em alta voltagem. Há uma noção de destino a atuar na sua vida amorosa e também um processo de cura naquilo que o amor significa para si. Será uma altura de encontrar equilíbrios e recomeços na sua vida afetiva.

Na vida profissional podem existir alguns confrontos por haver tantos assuntos em simultâneo e tanta comunicação a acontecer que pode atingir-se um pico de intensidade.

Capricórnio Foto: Bastian

Leão

1º decanato – 23 a 31 de julho

Pode iniciar novos estudos na lua cheia em Leão a 16 de fevereiro ou até sentir um chamamento para um novo propósito. As conversas neste dia podem ser intensas e estimulantes.

Este será um mês em que terá de lidar com grupo e assumir a sua capacidade de organização e autoridade. Colocar a sua criatividade ao serviço do grupo será o seu segredo para o sucesso, assim como ver o que cada um tem de especial para dar.

Será um mês em que as suas relações de amizade estarão no centro das suas atenções. Novas pessoas podem entrar na sua vida e mostrar-lhe ideias diferentes que a vão inspirar.

2º decanato - 1 a 11 de agosto

Se tem filhos eles poderão necessitar muito da sua atenção neste mês. Poderá ser um mês de muita criatividade e de muita amizade e grupos. É tempo de assumir muita responsabilidade e sentirá isso logo na lua nova a 1 de fevereiro no signo de Aquário.

Este será um mês de escolhas sobre que compromissos seguir em frente na sua vida. O que quero construir? O que é que vale a pena? E feitas as escolhas será tempo de aguçar a criatividade e fazer planos.

A expressão da criatividade e dos sentimentos pode continuar a sentir-se um pouco bloqueada. Pode sentir uma crise nas suas relações íntimas e alguns questionamentos de fé.

3º decanato - 12 a 23 de agosto

No início do mês pode sentir-se insegura relativamente às suas ideias e desconfortável na sua pele devido a relações que estão a bloqueá-la com questões desafiantes e alguma crise.

Um dos grandes temas do mês será a procura de um novo rumo e há muitos pensamentos em torno dessa questão. Ao mesmo tempo a vida continua e é tempo de grande responsabilidade. A lua cheia a 16 de fevereiro no seu signo pode trazer-lhe algumas respostas.

As relações afetivas poderão gerar tensão em si por exigirem uma mudança de rumo. São necessários ajustamentos, mas o prazer das relações pode ser encontrar esse equilíbrio, essas metas em comum. Fevereiro será um mês interessante para o reajustamento das relações no geral.

Leão

Virgem

1º decanato - 24 de agosto a 1 de setembro

A entrada de Mercúrio em Aquário vai deixá-la desorganizada ao nível mental, mais distraída, menos concentrada.

Nas suas relações afetivas pode sentir que há mudanças a fazer na rotina dos dias, poderá sentir uma certa estagnação e haver uma crise no sentido de operar mudanças.

Profissionalmente, fevereiro será um mês para encontrar parcerias e de aprender a comunicar com o outro, saindo da caixinha, abrindo-se à espontaneidade do outro.

2º decanato - 2 a 11 de setembro

No início do mês a família e o trabalho parecem morder-lhe os calcanhares. Por outro lado, as relações mais íntimas parecem sorrir.

No trabalho ideias que lhe parecem extravagantes demais podem estar a incomodá-la e a tirar o sossego, como se não tivesse paciência. Ainda assim o seu sentido de harmonia e capacidade de trabalho trarão sucesso.

A segunda semana do mês pode trazer-lhe boas surpresas nas suas relações. Parece que há fogo e compromisso e vontade de crescer a dois.

3º decanato - 12 a 23 de setembro

A lua nova em Aquário trar-lhe-á um mês de alguma agitação emocional e provavelmente com vontade de tapar essas emoções com comida e séries para não ter que lidar com o emocional.

Com o Mercúrio retrógrado em Capricórnio num trígono ao seu Sol pode haver momentos de verdadeira reflexão sobre os seus compromissos. Terá de escolher entre estabilidade e originalidade, o que é que a chama mais neste momento? Perante o sonho está a tentar perceber se há estabilidade para ir em frente.

Profissionalmente associações positivas darão bons lucros. No amor a relação pode estar fortalecida e a família com laços construtivos e duradouros.

Virgem

Balança

1º decanato - 24 de setembro a 1 de outubro

A lua nova em Aquário logo no dia 1 vai trazer-lhe a energia de compromisso nas suas amizades. A importância dos laços que tem na sua vida pode ser muito evidente neste mês e novas amizades podem ser feitas e antigas recuperadas e consolidadas.

Profissionalmente, há novos desejos e necessidades em cena a criar uma crise de concretização: como iniciar, como dar forma. Como em tudo, experiência e erro são necessários. O Mercúrio retrógrado logo no início do mês pode trazer-lhe uma inventividade inesperada.

No amor estão a ser criadas novas rotinas e novas estruturas. Viagens a ser feitas podem estar no horizonte. A lua cheia a 16 de fevereiro será de inspiração poética!

2º decanato – 2 a 11 de outubro

Novas relações podem começar em fevereiro. Pode haver um tom de seriedade a que não está habituada. Pode descobrir que têm formas muito diferentes de ver os relacionamentos e daí haver mesmo um exercício de escuta ativa a ser feita.

Profissionalmente um projeto de iniciativa pessoas está a precisar de ganhar outra dimensão e está a fazer esforços nesse sentido. Faz parte da sua evolução aprender a fazer a adaptação ao mundo. Arrisque ser diferente, faça as coisas à sua maneira.

Num mês particularmente forte pode ter começos importantes na sua vida. Pode ser um mês de metamorfose profunda das estruturas individuais.

3º decanato – 12 a 23 de outubro

No início do mês, comunicações apressadas podem dar mal-entendidos ou conversas que começam leves podem terminar pesadas, levando a algumas desilusões.

O sistema imunitário pode estar fragilizado, havendo necessidade de algum cuidado com a vitalidade. Cuide de si.

No trabalho, cuidado com conflitos desnecessários. Procure ser assertiva e mostrar a sua opinião com escuta do outro e se necessário perceber se estão todos com os mesmos valores em mente.

Balança Foto: Bastian

Escorpião

1º decanato - 24 de outubro a 1 de novembro

Poderá ter a oportunidade de fazer a diferença num grupo de pessoas numa altura em que haverá muita tensão no ar, temas difíceis para serem ultrapassados, poderá ter as decisões que fazem a diferença ao longo deste mês.

No amor há sinais de compromisso depois de uma longa fase de reflexão e de reajustamento. "Contrato assinado, vamos em frente" assinala o espírito. A lua cheia em Leão pode trazer-lhe vontade de romantismo ou de tempo em família passado com criatividade e assinalado de forma especial.

Mentalmente, a reentrada de Mercúrio em Aquário pode trazer-lhe aceleração e ansiedade. Por isso faça um esforço para acalmar e ter tempo para si.

2º decanato - 2 a 11 de novembro

Logo no dia 1 de fevereiro a lua nova mostra que este vai ser um ciclo de trazer algo novo ao mundo e que por isso haverá alguma crise para si. Saturno obriga-a a ganhar maturidade e assumir responsabilidades no mundo sobre o que significa viver nesta sociedade e obrigações e deveres que estão implícitos. A aprendizagem requer esforço e perseverança.

Assuntos profundos estão na sua mira e em resolução. Tem a astúcia mental e criatividade para fazer frente às negociações em curso. A partir de dia 4, com Mercúrio a ficar direto, tudo avançará com maior dificuldade.

Nas relações será um mês de expansão, novos inícios. Em todo o tipo de relações pode sentir um recomeço. A última semana do mês será muito boa neste campo afetivo.

3º decanato - 12 a 22 de novembro

A Lua Nova em Aquário no dia 1 de fevereiro traz-lhe um ciclo de conversações importantes para o seu destino. Muitas verdades serão reveladas sobre o que este ano lhe trará nas diferentes áreas da sua vida, por isso preste atenção.

Os primeiros 14 dias do mês serão bons para pôr no papel os seus sonhos porque estará com uma capacidade acrescida de sonhar e de fazer planos. No que diz respeito à saúde terá de fazer reajustamento dos seus rituais de autocuidado.

No amor, novas relações podem ter começos desastrados. Nestes primeiros passos em que se estão a conhecer pode haver conversas mais difíceis sobre o caminho da relação. Pode estar muito influenciada pelo seu passado, analise o passado e tente mudar a sua atitude.

Escorpião

Sagitário

1º decanato – 23 de novembro a 1º de dezembro

Este será um mês em que poderá conhecer novas pessoas, como se estivesse a começar uma nova tribo. No entanto, pode sentir-se menos entusiasmada do que habitual, como se alguma falta de esperança pontuasse os seus dias, com tendência a passar na segunda semana do mês.

A Lua Nova em Aquário logo no dia 1 marca o início de um novo ciclo criativo na sua vida. Até ao dia 14 de fevereiro pode haver interesse em começar novas áreas de estudo. Pode sentir-se um pouco enferrujada nestes seus novos inícios por ser demasiado novo, mas não desista. No final do mês começa a ver os frutos do seu novo empenho.

Pode sentir-se muito atraída por alguém, e perguntar-se o que poderá vir dessa relação. Terá de esperar para ver.

2º decanato - 2 a 11 de dezembro

Com a Lua Nova em Aquário está a iniciar um ciclo de liberdade, espontaneidade e expansão. Passos concretos numa nova direção estão a ser tomados e há vontade de espaço para experimentar.

Terá de iniciar conversações e para si pode ser desafiante. Aceite o desafio e inicie o máximo de contactos possíveis. Verá os frutos dessas interações.

Perceberá que a sua liberdade também leva a alguma instabilidade, mas apetece-lhe viver ao sabor do vento e ir atrás dos seus sonhos. Não perca o pé da realidade, mas si, sonhe.

3º decanato - 12 a 21 de dezembro

Será um mês leve, mas importante. Há um sentimento de primavera no ar em pleno inverno! Sente que está inspirada para fortes transformações e há uma qualidade de sonho a atuar na sua vida.

Pode haver uma certa timidez a ambientar-se a novas realidades. Siga os rituais e pergunte o que não souber. As sagitarianas são boas a adaptar-se! Escreva os seus sonhos, pode ter recados.

Financeiramente pode estar à espera de receber o que lhe é devido. Terá de fazer um esforço para se adaptar às suas circunstâncias e perceber o que é preciso fazer para que a sua realidade financeira se reequilibre.

Escorpião

Capricórnio

1º decanato 22 a 31 de dezembro

A lua nova de Aquário vai trazer-lhe um relâmpago de energia! Pode sentir vontade de mover mundos, deverá canalizar essa energia para objetivos concretos, senão poderá transformar-se em frustração ou "rabugice".

Na segunda semana pode ser íman para conflitos com familiares ou na vida profissional. Pode sentir que há falhas de comunicação com julgamentos injustos. Respire e dê tempo para que as coisas venham ao lugar, a verdade vem sempre ao de cima.

No final do mês tenderá a tirar um fim-de-semana para descansar e gozar a vida, que faz parte dos seus propósitos para este ano. Afinal a vida não é só trabalho.

2º decanato 1 a 10 de janeiro

Emoções fortes do passado estão a bater à porta para serem vistas e resolvidas. Será uma boa ideia ter um espaço de segurança para falar sobre os seus medos e sobre o que sente. Este tipo de trabalho pode mesmo desbloquear a sua vida material e financeira.

Relações amorosas podem acordar ímpetos internos, inseguranças ou medo de perder o controlo. Está a aceder à sua vulnerabilidade, o que é uma coisa boa. Aprenda a ser vulnerável.

Na última semana pode ter um golpe de sorte. Algo de muito positivo irá acontecer na sua vida, na sua vida amorosa, profissional. Poderá sentir-se com vitalidade, criatividade e a sua mente estar expansiva.

3º decanato 11 a 20 de janeiro

Lá diz a música "Ai é o amor, ai ai ai é o amooooor, é o amor!" Pode começar o mês num espírito de flirt e de aventura e o coração palpitar forte! De qualquer forma, havendo ou não havendo um bem querer, haverá um espírito de conquista e força no seu dia-a-a-dia.

A vida material também está beneficiada com as influências astrais deste mês. Pode haver grandes metamorfoses na sua carreira. Uma mudança de capítulo.

Tenha em conta a intensidade este mês e leve tempo para refletir sobre o que verdadeiramente precisa e também para descansar das emoções fortes.

Capricórnio Foto: Bastian

Aquário

1º decanato 21 a 30 de janeiro

O mês começa com a Lua Nova no seu signo e por isso há uma harmonia com o seu sentido de propósito no mundo. Há vontade de dar a sua forma ao mundo, colocar-se lá fora e projetar-se.

As suas relações estão no centro da sua atenção nos próximos meses. Quer libertar-se de laços que já não fazem sentido ou renovar esses laços, mas tem mais interesse em aventurar-se por novas realidades e novas pessoas.

Tem sentido uma renovação da sua fé e esperança, mas ainda não percebe como implantar os seus sonhos na realidade. Sabe, no entanto, que o caminho se faz caminhando. Na última semana do mês, Mercúrio vai passar pelo seu Sol, dando-lhe inventividade e genialidade. Esteja atenta.

2º decanato 31 de janeiro a 9 de fevereiro

Muitos parabéns! É o seu aniversário!

Este mês começa com a Lua Nova perto do seu Sol! Está a começar um ciclo com novas estruturas em construção, novas ideias de futuro. Sente o desafio de crescer e de assumir as rédeas do seu destino. A jornada do herói começa agora para si.

Em termos físicos é altura de tratar do seu corpo como se de um templo de tratasse. Tratar de si de dentro para fora e de fora para dentro!

Nas suas relações, é altura de escolher a sua equipa, quem quer ao seu lado nesta próxima volta ao Sol. Quem é que realmente faz vibrar o seu coração? A última semana será muito reveladora. Poderá ter conversas importantes para o seu futuro.

3º decanato 10 a 18 de fevereiro

Este é o mês do seu aniversário! Muitos parabéns!

Logo no início do mês há conversas importantes a ter. Compromissos que são revistos e sobre os quais há bastante reflexão. Pode sentir que há ainda sonhos antigos por concretizar e quer voltar à carga. Sente que precisa de dar uns passos atrás para depois dar uns passos à frente.

Será um mês convívio! Pode sentir que algumas relações precisam de uma readaptação. Como se não a vissem como é, autenticamente. No entanto, por outro lado, há pessoas que vai conhecer que vão acender algo dentro de si.

Questões de saúde antigas pedem pela sua atenção. Não ignore sintomas.

Aquário Foto: Bastian

Peixes

1º decanato 19 a 29 de fevereiro

No mês em que o Sol entra no seu signo, sente-se a rejubilar! Muitos parabéns!

Júpiter está sobre o seu Sol a expandir a sua energia vital! A fazer crescer a sua vontade de viver e alegria. É tempo de ser como uma criança e de estar com crianças. É um bom aspeto tanto para a vida profissional como para a vida familiar e amorosa.

Pode ser uma fase da sua vida em que grandes sinais podem surgir no sentido de se orientar para o seu futuro. Atrações ou relações que estão no início podem mostrar-se desafiantes, estando um pouco na expectativa: isto vai ou não vai?

Pessoas de quem já não sabe de nada há algum tempo vão dar notícias!

2º decanato 1 a 10 de março

Gostava de começar um novo ciclo, mas sente que tem que estar nesta estrada durante mais algum tempo- Há ainda muito a cumprir, quase como se fosse o destino a dizer-lhe que tem de ficar mais um tempo. Esta sensação pode estar presente na vida profissional e amorosa.

No amor há trânsitos de harmonia com Vénus e Marte e por isso há um sentimento de renovação de compromisso, de votos. Se está sem um compromisso poderá começar algo novo.

Os últimos dez dias do mês serão rejubilantes, com energia, boa disposição e vitalidade.

3º decanato 11 a 20 de março

O mês começa a ter que rever ideias, repensar factos e assumir compromissos de futuro que podem ser mesmo especiais. No amor há faíscas no ar e algumas podem pegar fogo!

Em questões financeiras, sente que há alguma instabilidade e é o seu propósito desafiar essa instabilidade e trazer maior serenidade a esta área da sua vida.

Ao mesmo tempo há um sentimento de destino e propósito que a inspiram a grandes feitos, mas por vezes pode sentir falta de fé, pode oscilar entre sentir-se cheia de otimismo e derrotada à partida. Terá de vir para o corpo e fazer muito exercício físico para se enraizar.