"O dia em que descobri que o meu marido era homossexual"  

A traição dói, sempre. Não há panos quentes capazes de apaziguar o desgosto que é ser-se enganado pela pessoa que, supostamente, nos "deve" a maior das considerações. A pessoa que jurou ficar connosco "para sempre". E se a traição dói, o que será quando esta irrompe em dose dupla? Quando além do choque do engano, soma-se o espanto de que afinal "havia outro — ou outros"? Foi há cinco anos que Teresa descobriu — ou melhor, concluiu — que o seu marido João, com quem esteve casada ao longo de 25 anos, era homossexual e mantinha com homens as relações que já não mantinha consigo há muito. O seu atual ex-marido foi o seu primeiro namorado: começaram a namorar aos 19 e casaram com 21. Em conjunto tiveram uma filha, hoje com 22 anos, e uma extensa história de desconfianças, mentiras, mas em simultâneo muita paciência e tentativas suficientes para não deixarem o casamento morrer (mesmo quando este já se encontrava moribundo). O mais velho de uma família só de mulheres, João tem quatro irmãs. Teresa conta à Máxima que ele é filho de pai ‘ausente’ — "presente, mas com problemas psicológicos graves", tendo assim crescido no seio de uma família "muito traumatizada com a realidade com que vivia em casa, carência e maus tratos".



Ele e Teresa conheceram-se novos: "Encontramos-nos, juntámo-nos, ele cuidou de mim e eu dele. Vivíamos um bocadinho como irmãos — reflicto agora, passado este tempo todo", desabafa. "Ele é uma pessoa muito alegre, muito de palco. Eu sou mais recatada. Ele, de alguma forma, trouxe alguma alegria à minha vida. Era uma relação muito amiga, sempre". Explica que, além de uma leve intuição, a relação corria tão bem que Teresa preferia deixar as dúvidas a marinar, até porque, até determinada altura, não tinha visto nada que indiciasse que ele pudesse ser, de facto, homossexual. "Ele tinha uns toques afeminados. Toda a gente comentava isso. E depois havia o facto de estar sempre rodeado de mulheres. Até a forma como ele me tratava: punha-me permanentemente num pedestal (às vezes sem motivo), enchia-me de presentes, eu era a melhor mulher do mundo… Talvez para tentar contrariar aquilo que ele era. Os amigos homens, os casais amigos, davam-se com ele e ele era — é —, uma pessoa muito rodeada de amigos. A coisa ia sempre sendo disfarçada por esta maneira dele ser". Enquanto reflecte, Teresa parece ir chegando a conclusões: "Ele casou comigo, dá-me impressão passado este tempo todo, talvez para negar aquilo que o ‘chamava’. E como éramos muito amigos tudo corria bem. Mas as coisas não podem ser tapadas eternamente. No meu interior eu sentia. Ele nunca falava nisso. Não tínhamos abertura suficiente para falar acerca das coisas que nos moviam internamente, a mim e a ele". Só ao final de dez anos de casamento é que Teresa teve aquilo a que se poderia chamar de primeira 'prova do crime’ — algo que fosse além da sua intuição feminina. Certo dia, enquanto usava o telefone dele — com a sua autorização, reforça —, depara-se com uma mensagem que chega: "Havia uma troca de mensagens com um rapaz que lhe pedia dinheiro. Entretanto, o telefone toca e é esse mesmo rapaz que, assim que se apercebe que sou eu do outro lado da linha, desliga. Aquilo despontou em mim uma preocupação/curiosidade. Então fui perceber junto das contas telefónicas que número era aquele. Percebi que há já dois ou três meses que trocavam mensagens: eram cerca de 100 mensagens, diárias e a altas horas da madrugada. Eu perguntei-lhe o que é que se passava e ele respondeu que era um rapaz que ele ajudava, mas que ‘não era nada com que eu tivesse de me preocupar’. Eu quis falar sobre aquilo, mas ele negou, negava sempre. Acabou por se instalar ali um enorme mau estar".



‘a fantasiar’. E eu respondi que ‘independentemente de ser fantasia ou não’, certo era que ia falar com o padre que me acompanhava até ele estar preparado para falar comigo". Relata que João continuava a fugir do assunto e ‘as coisas iam-se vivendo’. E assoma que, após ter desabafado com o padre e de ser acompanhada por ele, se sentia mais tranquila: "Pelo menos fui colmatando dificuldades minhas de encarar isto". Porém, reforça, "sempre sem resolver a questão". A determinada altura, João começa a revelar algumas perturbações do foro psicológico: "Depressões intercaladas com picos de excitação… Estava perturbado e começou a enveredar por um caminho de mentira e atabalhoamento sobre situações fáceis da vida. Havia uma variação de humores que nos preocupava". No meio do processo, veio o entusiasmo que resultou na abertura de um terceiro restaurante. Um passo maior que a perna, considera hoje Teresa, já que imediatamente veio o descontrolo financeiro e a falência não de um, mas dos três restaurantes, um sucesso em tempos. "Obviamente que isto foi um tropeção, mas transformou-me. O João estava em casa — esteve em casa durante seis meses. Nessa altura ainda não estava a querer enfrentar a sua questão. Para mim também não era prioritária. Era um issue que teria de ser tratado depois: a mentira, o facto de não conseguir ser honesto e transparente consigo próprio. E, claro, o assumir da sua homossexualidade. Mas tudo poderia ser numa fase posterior."



A vida continua na casa de Teresa e João e é só em 2017 que a segunda grande prova é colocada defronte da mulher do casal. "Estamos a chegar de uma peregrinação quando ele recebe uma chamada. Eu estava com o telefone dele, sentada ao seu lado no carro a ver o Waze no nosso regresso a Lisboa. Atendo e é a voz de um rapaz que pergunta: ‘Meu amor a que horas chegas?’. Ele imediatamente diz que não é nada, que deve ser ‘um parvo qualquer que o anda a perseguir’ — ‘Não tens de te preocupar’, e deita o telefone fora. Literalmente. Nessa altura eu percebi que nada daquilo fazia sentido e que tinha voltado a acontecer o que já tinha acontecido dez anos antes. Não sei como, decorei o número e quando fui ao Google vi que o mesmo correspondia a um Escorts (‘acompanhante’) brasileiro de 20 anos. Continuei a ver as contas telefónicas — é horrível esta intromissão mas, de facto, estávamos a falar der uma necessidade de resolver isto de uma vez por todas — e encontrei diversos números de Escorts, de homossexuais, todos brasileiros e todos muito novos. Viviam todos na nossa zona", desabafa. Mesmo com as evidências, Teresa confronta o marido que mantém o discurso ‘são ilusões tuas’. "Ele deixou de me conseguir encarar, deixou de conseguir estar em casa. Saía muito cedo e começou a tirar coisas de casa, supostamente sem eu perceber. Nós não discutíamos e a coisa ia sendo vivida desta forma". Como? É a pergunta a fazer perante uma situação destas. Como é que Teresa, depois de tudo, continuava a manter os olhos fechados: "Com dez anos a saber a verdade e dez anos posteriores com imensa distracção — a morte do meu pai, restaurantes a abrir e a fechar, tomar conta do meu irmão… Tudo isto ficou por resolver, mas qualquer coisa foi trabalhando dentro de mim, mesmo sem eu ter uma acção. De alguma forma, o meu amor por ele foi morrendo. Deixámos de ter qualquer tipo de intimidade. Não havia zangas, simplesmente não estávamos". A derradeira vez tardou, mas chegou: "A cabeça dele, entretanto, não estava muito estável. Andava medicado e foi tendo vários acidentes de carro e de mota. Num desses acidentes, estava eu no hospital com ele quando a enfermeira me pede as receitas daquilo que ele andava a tomar. Ele dá-me o telefone para a mão para eu mostrar as receitas e adormece. Aproveito e vou ver as mensagens. As mensagens trocadas com o seu namorado eram promessas de amor, ‘vamos viver juntos não tarda nada’, que ‘nada mais importava para ele do que ele’, que ‘gozava sempre que nós tínhamos as sessões com o Padre’.



'viver sem ele'. Mas fui e percebi que aqueles últimos dez anos, de facto, haviam encerrado em mim o amor e o companheirismo que eu tinha com ele. Foi menos difícil por essa razão".

Duplo engano, o dobro da revolta? Não necessariamente