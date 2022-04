Divorciadas e sozinhas aos 50. "Descia ao estacionamento do trabalho, metia-me no carro e chorava, é a travessia do deserto."

O amor não escolhe idades, não é simpatizante dos bons timings e raramente é previsível. Teríamos que revisitar a noção do amor, o que não iremos fazer neste texto, e analisá-la de mil e um espectros e contextos para lhe conhecer todas as camadas. Quando acaba, nada ficará como antes. "A determinada altura, quando deixamos de gostar de alguém, deixamos de o fazer em suaves prestações", disse Eduardo Sá, psicólogo, em entrevista à Máxima. "Quando alguém que está connosco nos vai tirando vida em vez de nos dar vida, é altura de assumirmos que é sensato não estarmos ali mais tempo."



Foi o que aconteceu a Maria João, 61, Lúcia e Sofia, ambas 60, há cerca de uma década. O amor chegou ao fim, os seus respetivos casamentos chegaram ao fim, e nenhuma estava à espera, apesar de conscientes de alguns sinais. A perplexidade é muitas vezes a reação imediata, depois instala-se a tristeza. Mais tarde, a superação, a par das exigências da maternidade. Todas foram buscar forças que não sabiam ter.



divórcio. Fui apanhada de surpresa. A pessoa que eu nunca equacionei que saísse da minha vida apaixonou-se por outra pessoa", começa por contar-nos Lúcia. "Passaram-se 15 anos, mas lembro-me perfeitamente da revolta que senti por ter investido tanto numa relação que julguei manter-se para a vida. Senti-me defraudada, interrogava-me, procurava explicações para a ruptura, queria encontrar os porquês, as minhas falhas na relação…como se as falhas existissem por si só numa pessoa e não resultassem da relação que se estabelece a dois", recorda.



Lúcia tinha dois filhos adolescentes. "Quis segurar sozinha todas as pontas: o cuidar da casa, a educação dos filhos, o emprego e ainda esforçar-me para me manter saudável, não me deprimir, e sobretudo equacionar como iria sozinha gerir o orçamento familiar com dois filhos jovens a estudar (não tinha qualquer reserva, nunca fiz poupanças)."



As dificuldades financeiras foram duras, mas não pediu ajuda. "Não queria ficar dependente. Não foi fácil, ocupava todas as horas do dia tentando não mostrar a tristeza nem as preocupações que sentia aos meus filhos e a quem me rodeava. Os meus filhos e o meu círculo de amigos foram a minha rede de apoio. Raramente estava sozinha procurava não me isolar para não me sentir triste...Não comecei do zero mas do menos 10 ou do menos 20. Aprendi a viver sozinha…", conta. Na altura tinha 46 anos.



Uma experiência assim rouba a esperança no amor? "Nunca me senti cínica no amor, fui sempre apaixonada pela pessoa com quem vivi, de tal forma que não me apercebi de alguns indicadores que me poderiam ter levado a pensar que a relação poderia terminar em divórcio", recorda. "Hoje reconheço que sublimei o fim da relação tentando encontrar erradamente respostas só em mim e culpando uma terceira pessoa, quando afinal a relação que terminou foi a que existia entre mim e a pessoa com quem casei. O transpor de culpas e raivas para uma pessoa que nem conhecia não tinha qualquer razoabilidade. Mas entre o sentimento de tristeza pela perda, havia uma mistura de raiva canalizada para a terceira pessoa e uma desculpabilização de quem saiu da relação." Lúcia encontrou respostas, mas foi um penoso caminho de reequilíbrio interior.



"Cada um tem a sua forma de gerir as emoções. Demora algum tempo, mas consegue-se virar a página, apesar de nos ter marcar para a vida. São capítulos que enquanto houver memória ficam lá, mesmo que entretanto resolvidos."



Volta-se a acreditar no amor? "Claro que se volta a acreditar no amor, não da mesma forma que quando se tem 18 anos e não se tem tanta história… Equacionar vivenciar novamente o conceito de casal é mais difícil, habituamo-nos a outro estilo de vida, os filhos já têm a sua própria casa, o espaço e tempo passaram a ser só nossos e distribuídos de outras formas."



Maria João, 61, também não estava à espera. "Eu fiquei sem chão, achei que a minha vida tinha acabado. E como neste caso houve uma terceira pessoa, eu pensei 'ela ficou com a minha vida', é a pior sensação do mundo," recorda. A dor tornou-se física. "Tinha dificuldade em respirar, doía-me a alma, o coração parecia estar literalmente partido em dois, doía-me o corpo, tantas eram as saudades dos abraços."

Foi difícil, mas havia que continuar, até porque também tinha dois filhos já adultos, mas ainda jovens. "Não podia ficar a chorar sobre o leite derramado, tinha que continuar a levantar-me todos os dias (apesar de só me apetecer ficar na cama a chorar), tinha um emprego que felizmente adorava, e que não podia perder, porque a vida continuava e com ela as despesas do dia a dia, uma vez que os meus filhos ainda estudavam e viviam comigo, por isso havia que continuar."

A vida continuou e passaram dez anos. "Apesar da mágoa e da tristeza que estão sempre lá no fundo, não me sinto infeliz (para mim, a tristeza é diferente da infelicidade), penso que tenho aproveitado bem a vida e se tudo continuar a correr como até aqui, vou continuar a tentar aproveitar o mais possível", diz. Curiosamente, conta Maria João, tem aproveitado "muito mais a vida nestes últimos 10 anos, do que nos quase 30 em que fui casada."