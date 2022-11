Jennifer Aniston revela porque não teve filhos, após anos de especulação

"Todos os anos e anos e anos de especulação… Foi muito difícil", explicou a atriz, 53 anos, em entrevista à revista. "Eu fiz fertilização in vitro, eu bebi chás chineses, (ou) o que quiseres. Estava a apostar tudo naquilo", conta, sobre as tentativas que fez para engravidar.

A atriz recorda que foi muitas vezes rotulada como egoísta por ser dedicada ao seu trabalho. "Eu só me importava com a minha carreira. E Deus nos livre que uma mulher seja bem sucedida e não tenha um filho", disse, recordando o casamento com Brad Pitt, outro assunto que desperta a curiosidade dos fãs. "A razão pela qual o meu marido me deixou, por que terminámos o nosso casamento, foi porque eu não lhe dei um filho. Essa é uma mentira absoluta. Não tenho nada a esconder neste momento", afirma, num tom que mostra a revolta pela pressão que sentiu ao longo dos anos.



Brad Pitt, com quem Aniston esteve num relacionamento entre 1998 e 2005, deu uma entrevista à Esquire em 2021 em que abordou abertamente o estado atual da relação de amizade que mantêm. "Eu diria que nos mantivemos amigos. Não falamos todos os dias, mas telefonamos um ao outro. Fazemos FaceTime. Enviamos mensagens de texto", disse o ator. "Goste-se ou não, não tivemos aquela separação dramática, e gostamos um do outro. Sinto-me sincero quando digo que aprecio a nossa amizade. Podemos não estar juntos e ainda assim trazer um ao outro alegria e amizade". Além disso, ela faz-me rir muito, muito. Ela é uma pessoa hilariante. Seria uma perda pessoal, para mim, se não estivéssemos em contacto", disse. Aniston começou a namorar com Justin Theroux em 2011, separando-se dele em 2017.