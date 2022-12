Horóscopos 2023. As previsões para o signo de Capricórnio

No geral, será um ano de poupança e gestão de recursos e com a ideia de que com a poupança e o esforço tudo se alcança. Até maio poderá haver uma certa tensão em relação aos objetivos que quer cumprir, tendo de gerir diferentes vontades nas suas diferentes relações. Pode ser complicado conciliar modos de ver e impulsividades. No entanto, se estiver em sintonia com o que realmente quer, com o seu sonho, a perseverança e resiliência irão vencer.

A partir de março, os capricornianos irão fazer escolhas sobre o que vale a pena manter e o que terá de terminar nos próximos anos, serão decisões importantes, mas que podem ser aplicadas no futuro e não para já. Essa reflexão irá ser orientada também para novos sonhos a cultivar num futuro não muito distante. Mesmo assim tudo aponta para que este período seja de conquistas significativas. O segundo decanato poderá ter alguma crise de vitalidade e saúde neste final de trimestre, querer alcançar, querer conquistar, mas faltar a energia e isso causar alguma frustração. É um ano para cuidar da saúde e da gestão da energia que põe no que faz.



profundas transformações no campo relacional principalmente na segunda metade do ano, lições relacionadas com o manter da individualidade na relação com o outro, pensando mais em si e não apenas na ótica de casal.

A partir de maio poderá haver um sentimento de prosperidade e confiança nas suas estruturas. Apesar das circunstâncias gerais serem de bastante desequilíbrio, poderá sentir-se em porto seguro.

Entre junho e outubro sentir-se-á um estratega das relações amorosas, numa crise para alcançar uma relação que esteja em equilíbrio com as suas necessidades de segurança e estabilidade e ao mesmo tempo tentar responder aos pedidos das parcerias que estabelece no campo amoroso. No final de outubro uma transformação significativa ao nível relacional poderá trazer o equilíbrio ou pelo menos maior clareza.