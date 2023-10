Desvendando os mistérios do tarot: Um workshop

O tarot é um mapa simbólico da consciência que narra, através de cartas, a nossa viagem pela vida, tanto a nível espiritual como prático. Esta atividade, com raízes profundas na espiritualidade e no misticismo, sempre despertou a curiosidade e o interesse de algumas pessoas na procura do autoconhecimento e orientação.

Mas o que é realmente o tarot? É a prática de adivinhar a sabedoria e a orientação através de uma distribuição (ou disposição) específica das cartas. No entanto, contrariamente à crença popular, as cartas não dizem simplesmente a sua sorte, e não é necessário ser um médium para fazer as leituras. As cartas destinam-se a fornecer uma visão das verdades mais íntimas do seu eu superior. Por outras palavras, as cartas proporcionam uma consciência evoluída daquilo que já sabe no seu íntimo.

Para aqueles que desejam mergulhar neste universo enigmático, os workshops dedicados a esse tema têm-se tornado num refúgio para explorar os segredos das cartas. Um desses workshops, que recentemente capturou a atenção de entusiastas, é o da especialista Maya.

Neste workshop, exclusivamente online, serão abordados os mistérios do Tarot, o livre arbítrio, o karma e muitos outros temas. É de destacar que a inscrição deve ser feita até ao dia 7 de novembro, em loja.xl.pt, e terá um valor de €80.

O enigma e a beleza do tarot continuam a intrigar e a cativar aqueles que procuram um maior entendimento de si mesmos e do mundo que os rodeia. Portanto, participar num workshop dedicado a esta arte ancestral pode ser uma jornada fascinante, repleta de aprendizagem, autoexploração e conexões significativas.