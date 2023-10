Os signos mais psíquicos do zodíaco

No entanto, algumas pessoas parecem ter umas antenas maiores que as outras. A astrologia dá-nos pistas sobre como identificar essas pessoas. Quem são, então, os mais psíquicos do zodíaco? No pódio Peixes e Aquários são os reis do psíquico. Mesmo os seus regentes, Neptuno e Úrano especificamente, dão informações num mapa natal sobre grau de conectividade com os outros planos, ou se quisermos com os oceanos do inconsciente.



Neptuno, rege esse grande oceano da alma onde todos nos encontramos, o divino, e os nativos do signo de Peixes estão mais do que qualquer um, imersos nesse mundo intuitivo onde as palavras nem sempre são necessárias. O Peixes tem aquela habilidade de se fundir com o outro, sentindo o que o outro sente e absorvendo muitas vezes as suas sensações físicas, tal é a empatia e a capacidade de dissolução. Já Úrano, rege todo o subconsciente e tem mesmo ligação à eletricidade, por isso tem muitos planetas em Aquário ou ter um Úrano com muitos aspetos no nosso mapa, pode representar aquela pessoa que recebe informações instantâneas sobre as situações e não sabe bem porquê.

Logo a seguir, Caranguejo e Escorpião surgem com este saber "pelo sentimento". Ligados às correntes emocionais, de uma sensibilidade fora do comum, são capazes de sentir a natureza das pessoas e das situações. Caranguejo, regido pela lua, navega nas águas emocionais, lendo sinais à distância e Escorpião, regido pelo planeta Plutão, tem uma mente tão penetrante que a sua visão consegue muitas vezes penetrar as máscaras e ver a alma. Escorpião acede muitas vezes à sabedoria da alma, seja através de sonhos ou através das diferentes técnicas e métodos de sabedoria esotérica.

Nos signos de fogo, Sagitário bebe da influência de Escorpião, sendo o signo que o segue, e vai explorar esses conhecimentos panteístas, experimentado também esses saberes espirituais. Por fim, no elemento terra, o Virgem é o signo que tem buscado a pureza e muitas vezes, alcança o poder da cura. Através do signo oposto, Peixes, alcança a transcendência e conexão com o divino, utilizando os seus saberes para estar ao serviço do outro.