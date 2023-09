Horóscopo de outubro. Touro, Virgem, Capricórnio

Elemento Terra

Touro

1º decanato - 20 a 30 de abril

A primeira quinzena será dada a reflexões e ponderações sobre as diversas relações da sua vida. O que precisa do outro e vice-versa e o que será necessário para encontrar um equilíbrio entre o dar e o receber. Será importante sair do bloqueio em que talvez se encontrem algumas relações e, para isso, precisa de uma comunicação mais eficaz.

Profissionalmente, este é o tempo de colher frutos do que plantou. Tem tudo para revisitar um projeto antigo. A família também estará em destaque, o que será válido para a família de sangue e também para aquela que escolheu. Estes encontros com o passado vão trazer à tona questões por resolver. Será necessária muita consciência para que não haja uma reação instintiva a situações que não exigem tanto. Na primeira semana evite situações perigosas ou ambientes pouco aconselháveis.

No final da primeira quinzena e início da segunda, o ambiente será propício à paixão. O eclipse lunar a 28, em Touro, acontecerá mesmo no seu decanato, traduzindo-se em profunda tomada de consciência sobre as suas relações ou da sua vida financeira. Este será dos momentos mais decisivos para estas áreas nos próximos meses. Acordos serão escritos em pedra.

2º decanato - 01 a 10 de maio

Este é um período próspero na sua vida, estando o amor está no centro. As viagens ou o seu planeamento têm tudo para estar em destaque, havendo condições para que se revelem marcantes nos contornos da sua vida nos próximos meses.

Nas questões profissionais, tenderá a estar no centro de episódios positivos, com boas críticas ao seu desempenho. Mesmo que não seja relativo à sua vida profissional, este tem tudo para ser um momento em que há um sentido de missão e construção no seu mundo.

As influências astrais da segunda quinzena apontam para um clima de lua de mel e de prosperidade financeira. O eclipse lunar a 28, no seu signo, trará energias muito fortes para o seu decanato, querendo isto dizer que acordos a acontecerem neste período tendem a ser de extrema importância. Sem dar por isso, algo pode fazer disparar uma discussão intensa com resultados imprevisíveis. Apesar da intensidade, estas influências astrais têm tudo para se expressar de forma positiva se houver um equilíbrio na sua vida que assim o justifique e, nesse caso, algo de muito positivo acontecerá nos campos amorosos e profissionais.

3º decanato – 11 a 20 de maio

O começo do mês dar-se-á com boas perspetivas em qualquer projeto em que esteja, com capacidade de expressão e organização mental. Ao nível emocional, conte com alguma ansiedade. Forças do inconsciente poderão entrar em ação, trazendo questões internas que se querem na luz do dia e isso causa alguma agitação. Este é um período em que medos inconscientes querem atenção e qualquer trabalho psicoterapêutico será importante, até para não descarregar nos que estão à sua volta.

Em termos de vitalidade, há motivação para gastar a energia em exercício físico e em antidepressivos naturais! Fazer o que lhe faz bem será um antídoto para quaisquer forças ansiosas. Os esforços pela sua saúde estarão no centro das atenções ao longo do mês de outubro.

O eclipse solar em Balança, a 14, tem tudo para mostrar desequilíbrios nas suas relações e trazer à superfície dinâmicas que não estão em congruência com as suas necessidades. Ao mesmo tempo, pode aperceber-se que cometeu um erro de avaliação ou uma indiscrição e isso ser suficiente para não se sentir no seu melhor. A ideia é lembrar-se que ninguém é perfeito e que há sempre espaço para ajustamentos e melhorias, mesmo que ao nível emocional isso não seja a melhor sensação. Não ceda à sua teimosia e aprenda a pedir desculpa, ceda à sua vulnerabilidade e fale do que sente, passinho a passinho desbloqueará o que está a trazer uma sensação de bloqueio.

Virgem

1º decanato - 23 de agosto a 01 de setembro

Este decanato tem passado uma fase em que o ego se sente fraturado, magoado, originando uma procura dos nossos valores internos, uma busca daquilo que é mesmo verdadeiro para nós. Para os Virgens, a pureza, a saúde do corpo e da mente são normalmente respostas importantes para estas fases. Em suma, trata-se de uma etapa de correção para seguir caminho. É preciso separar o seu sentido de ‘eu’ das restrições pelas quais está a passar. É tempo de planear uma estratégia para evoluir de forma segura no mundo.

Em termos de saúde, este é um tema central no momento, pois trata-se de definir o que é para si estar saudável e que dieta e disciplinas quer definir? Viver à sua maneira tem tudo para implicar o assumir das suas responsabilidades sobre a sua saúde e bem-estar.

Financeiramente, oportunidades do passado ressurgem trazendo uma aragem de sorte. Há ações a terminar em projetos antigos e isso trará ânimo. A segunda semana será muito importante em questões financeiras e profissionais. Esta será uma altura de encontro com os seus deveres profissionais e de assumir responsabilidade e autoridade sobre as mesmas.

O eclipse solar a 14, no signo de Balança irá trazer uma profunda transformação profissional e pessoal, havendo acordos que nascem e outros que caiem por terra. O mesmo se aplica a todo o tipo de relações. Será necessária resiliência para não desistir em alguns dos casos. Nos casos em que há novos inícios haverá pujança e determinação. O eclipse lunar a 28, em Touro, demonstra harmonia relativa às oportunidades profissionais.

2º decanato - 2 a 11 de setembro

Está a viver a primavera em pleno outono, havendo perspetivas astrológicas de sucesso profissional e amoroso, mesmo que sinta que em algum dos campos tudo está muito dentro do convencional e gostaria que fosse mais à sua maneira.

Na saúde, o panorama não é totalmente do seu agrado, querendo ter mais vitalidade e se calhar uma vida menos sedentária. É altura de descongelar e de ter metas alcançáveis.

O eclipse solar a 14, em Balança, tem tudo para trazer uma maior clareza sobre uma nova parceria ou projeto, mas também trazer luz a inseguranças e medos relativas a essa questão. Há definitivamente algo a começar e a dar os seus pequenos novos passos. O eclipse lunar em Touro, a 28, representará o lançar de pedras para uma construção longa e de futuro. Agora, cuidado com os detalhes e tome as devidas precauções.

No amor, a última semana tem tudo para ser positiva e harmoniosa. Os primeiros dias mais frescos serão num ambiente de aconchego e planos para o futuro.

3º decanato - 12 a 22 de setembro

Os astros apontam para uma fase em que tem de mostrar as suas ideias aos outros com poder e eficácia. A questão é conseguir a clareza necessária e trabalhar nesse sentido. Cuidado para não colocar demasiada exigência na perfeição, mas sim no esforço e na intenção correta. Pequenos passos de cada vez são mais eficazes que tentar dar passos de gigante.

No amor, a missão é grande, há trabalho a fazer e sente-se incapaz para a tarefa em mãos. No entanto, é como se houvesse uma mão atrás das suas costas a dar um empurrão para o inevitável e no final o casal sairá fortalecido.

O eclipse solar a 14, no signo de Balança, vai mostrar-lhe que há um passo a dar em direção ao que realmente quer mas que não está a conseguir por não sentir a confiança dos outros em si. Essa tomada de consciência será importante para mudar algo relativamente a isso. O eclipse lunar, a 28, em Touro, tem tudo para trazer desavenças profundas e questões antigas na área amorosa. Atenção, também, a decisões financeiras nesta fase pois não são aconselháveis.

Capricórnio

1º decanato - 22 a 31 de dezembro

Está, porventura, numa fase de reflexão sobre os valores a que dá importância nas relações. A sensação pode ser um pouco "outonal" no sentido em que pode criar alguma sensação de vazio. Olhe para esse vazio como uma oportunidade para uma ação determinada, criativa e construtiva na sua vida.

Profissionalmente, os astros mostram condições para uma expansão, apesar de haver algo que parece precisar de constante revisão e reavaliação. Não tenha medo de experimentar novas ideias, este é um período em que essas explorações são desejadas e serão bem vistas. Financeiramente, esta é uma fase de modéstia e de tentativa de enquadramento no quadro geral de instabilidade.

No amor, o eclipse solar, a 14 com a lua nova em Balança, parece trazer um ambiente benéfico e intenso. Se estiver numa relação, esta tenderá a ficar mais clara no seu propósito. O eclipse lunar, a 28, em Touro trará boas perspetivas num terreno mais financeiro, no entanto será melhor não assinar nada nesta fase.

2º decanato - 1 a 10 de janeiro

Prepare-se para emoções positivas no início do mês! Se tem filhos, talvez haja algum momento de comoção que lhe encha o coração ou talvez os seus amigos e amores lhe façam saber o quanto o/a admiram.

No trabalho, o seu modo de fazer as coisas pode estar desatualizado e isso trará frustração. Sentirá alguma dificuldade em fazer as suas atividades de uma maneira mais eficiente. Felizmente, haverá suporte de colegas em relação a essa tarefa, o que se traduzirá em algum otimismo.

Alerta vermelho para o stress! A sua saúde tenderá a estar em risco devido à sobrecarga sob a qual tem estado e os alarmes estão a soar: precisa de descansar e ainda só vamos em outubro.

No amor, passará por uma reflexão sobre como quer mesmo que as suas relações sejam e como comunicar com quem de direito. Há ventos positivos a soprar neste campo, mas terá de afirmar o que quer e como quer com determinação. A lua nova em Balança, acompanhada de eclipse solar, a 14, trará mudanças. Os últimos dez dias do mês serão intensos nesta matéria. Já o eclipse lunar a 28, no signo de Touro, parece trazer conversas prometedoras.

3º decanato - 11 a 20 de janeiro

Outubro parece começar com conflitos de direção, havendo confusão nas escolhas a fazer, casos em que por exemplo oscilará entre o desejo de ficar numa relação e entre o desejo de seguir o seu próprio caminho. Esta energia estará visível não apenas no amor como no trabalho. Dentro deste quadro de indecisão estão criadas as condições para discussões ou mal-entendidos, por isso cuidado com alguma frieza e crueldade. O eclipse solar, a 14, em Balança, tem tudo para representar um ponto de mudança nestas áreas.

Profissionalmente, os astros mostram condições para ter uma excelente primeira semana do mês, em que as suas ideias estão potentes e os seus desejos ambiciosos. A segunda quinzena oferecerá momentos de reflexão sobre mudanças desejáveis no seu propósito. Alguma forma de retiro seria ideal para perceber em que ponto está e o que gostaria de trabalhar mais em termos de transformação. O mês terminará em maior harmonia e conciliação.