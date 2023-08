Horóscopo de setembro. Touro, Virgem, Capricórnio

Elemento Terra

Touro

1º decanato - 20 a 30 de abril

O trabalho exige de si muita atenção a detalhes aborrecidos, neste início de mês, devido ao ter em mãos procedimentos que não lhe dizem muito, mas que são imprescindíveis, e isso tem tudo para ser frustrante. No início do mês, o espírito de equipa será importante para o alcance de objetivos comuns.

Nas suas relações, os astros apontam para um tempo de redefinição das necessidades de cada um, de ajustamento. O ambiente tende a ficar um pouco pesado, mas se tiverem em conta que estão a querer evoluir em conjunto, a disposição muda.

No geral, este tem tudo para ser um mês burocrático, com preenchimento de papelada relativa a questões financeiras. O seu humor estará mais sério do que descontraído.

2º decanato - 1 a 10 de maio

Está com muita inspiração e ideias fora da caixa que têm tudo para trazer sorte e prestígio em diferentes níveis. Decoração, obras... são intervenções que podem beneficiar desta energia. A sua criatividade levará ao início de um novo capítulo que tem tudo para se expressar de uma forma muito livre e descomprometida: um novo hobby ou interesse, novas rotinas, por exemplo. Também financeiramente, os ventos são de prosperidade.

Nas relações, o ambiente será de alguma crise, pois sentirá que quer fazer as coisas à sua maneira e terá de se adaptar à maneira dos outros. Seja flexível e aprenda a ceder em função do grupo. Nas relações mais íntimas e familiares há o acertar de agulhas e o chegar a conclusões sobre o que é importante para cada um dos envolvidos.

A primeira semana de setembro trará surpresas que têm tudo para devolver algo importante à superfície, talvez algo que aconteça traga em si a clareza quanto ao rumo que quer seguir daqui em diante. Em todo o caso, algo mais óbvio terá lugar e vai sentir uma mudança forte. O dia 4 será emocionalmente forte.

3º decanato – 11 a 20 de maio

As suas relações serão marcadas por temas financeiros no início do mês, talvez por haver necessidade de dar prioridade a determinadas coisas em prol de outras, gerando alguma crise. A sensação será um pouco de falta de controlo. Está também presente um espírito de liberdade, tem tudo para ser vivida a dois mas também se expressará como instinto de rebeldia.

A segunda quinzena terá maior tendência para prosperidade financeira, havendo questões profissionais que correm bem e que dão origem a situações de sucesso. Ainda assim, irá ter vontade de ficar no sofá e não fazer nada! Se isso acontecer, não se deixe vencer e faça-se ao ginásio, ou ainda melhor, à praia ou à piscina!

A lua nova em Virgem, a 15, será uma lufada de ar fresco. Trazendo novos ventos na esfera profissional. Emocionalmente, está a estabelecer-se num novo capítulo, mais alinhado com o seu instinto. Está a criar asas para voar.

Virgem

1º decanato - 23 de agosto a 1 de setembro

Parabéns, Virgem! Que esta volta ao Sol seja cheia da sua generosidade, compreensão e compaixão, principalmente para consigo mesmo! Os tempos são de mostrar à sociedade o que tem para dar e assumir responsabilidades no mundo com base nos seus talentos, criatividade e recursos.

Este é um mês em que a relação com o seu corpo está forte. Há determinação em perceber a sua condição e o que ele tem para trabalhar e melhorar. A lua nova a 15, no seu signo, representará um começar de novo.

Na última semana, nas relações, alguma picardia parece estar no ar, talvez devido a algumas frustrações acumuladas ou um espírito demasiado crítico. Cuidado com palavras agudas que podem partir corações e tenha capacidade de reconhecer situações que não valem a pena. Às vezes sair do espaço é a melhor atitude. A lua cheia, a 29, em Carneiro, será um daqueles dias para estar a sós ou com um melhor amigo.

2º decanato - 2 a 11 de setembro

Muitos parabéns Virgem! O mundo agradece a sua capacidade de purificação e de processamento da informação, a sua genialidade no detalhe e a sua vontade de equilíbrio e perfeição. Este é o seu momento e será certamente com muita vontade de descanso e de estar longe da vida agitada. Como o céu se desenha, na primeira semana, é mesmo bom que seja esse o caso, pois o que mais quer é estar de papo para o ar. Nas relações, conversas muito importantes tendem a ter lugar na primeira semana do mês e os astros apontam para harmonia e diversão a dois.

Setembro é uma boa altura para cuidar da saúde. O sistema nervoso tem tendência a estar sobrecarregado ou o processamento mental saturado, a precisar de descanso. Tudo o que lhe permitir estar mais em contacto com o corpo e menos com processamento de informação será bem-vindo, principalmente na primeira semana do mês.

Este será um mês marcado por ideias fortes, de grande implementação no seu mundo, seja isso relativo ao seu trabalho como à sua casa e vida no geral. Relações com outros países e culturas estão pronunciadas.

3º decanato - 12 a 22 de setembro

Parabéns a você! O mundo agradece a sua propensão para a espiritualidade. O querer fazer sempre melhor em conjunto com a sua humildade faz com que os outros gostem de estar perto de si.

Tem passado uma fase em que as amizades, novas e antigas, têm tido um papel fulcral no seu dia-a-dia, tornando-o mais criativo e trazendo novas formas de ver o mundo. A lua nova a 15, será mesmo no seu decanato, irá reforçar o papel destas pessoas na sua vida e iniciará um novo ciclo de prosperidade material e uma enorme capacidade de estar bem com simplicidade. Romanticamente falando, pode acontecer um piscar de olhos ao virar da esquina.

Na segunda quinzena terá fases poderosas! A 18 terá inspirações profundas, sonhos a alcançar, a partir de 20, onde colocar a sua energia vai ter resultados cativantes! Sente-se com capacidade de alcançar o que for que deseja. Em casa, irá abrir as janelas, deixar o Sol e o ar entrar e fazer limpezas profundas.

Capricórnio

1º decanato 22 a 31 de dezembro

Questões relativas ao que se deve ou não fazer quando se está em relação com o outro, o que é permitido ou não, tornam-se relevantes no início do mês, não só nas questões afetivas como profissionais. Refletir sobre o que é importante para si, ao nível emotivo, mais do que aquilo que é ou não suposto, será importante. Se viajar, encontrará diferenças fundamentais que levarão a uma reflexão sobre aquilo que em si é apenas cultural. O mesmo terá tudo para vir do encontro com pessoas de outras culturas.

Em termos profissionais, trata-se de uma fase importante de consolidação de algo que já começou há algum tempo. A ideia é manter o espírito de experimentação, mesmo já tendo uma clara ideia daquilo que está à procura. A abertura a novas ideias é importante assim como não dar nada por adquirido. Financeiramente, continua a ser uma fase de ginástica, não sendo uma boa fase para riscos. A lua nova a 15, no signo de Virgem, será positiva para si, trazendo pequenas conquistas, altamente motivadoras.

Afetivamente, sentirá alguma medição de forças nas decisões do dia-a-dia. A tensão será promotora de alguma faísca se não chegar a um ponto de colisão frontal. O sentido de humor na diferença como vêem as coisas será um antídoto para picardias. A lua cheia a 29, em Carneiro, será forte para si a este nível, trazendo alguma intensidade relativamente a temas do passado. Conversas importantes sobre questões suas que já vêm de trás serão depuradas através de conversas honestas e calmas. Precisará de se manter com um espírito pacífico.

2º decanato 1 a 10 de janeiro

Se está à procura de novos projetos, boas ideias, esta primeira semana será excelente para essas demandas. Estará no local certo à hora certa e terá sentido de oportunidade. Em muitos sentidos, o mês de setembro marca um início de um ciclo de prosperidade e estabilidade.

Afetivamente, tem sido uma fase de questionamento acerca do bloqueio que sente no relacional e o que será preciso para transmutar a situação, levando a uma reflexão profunda do que realmente quer para si. O trazer a clareza ao outro do que procura e escutar as intenções da outra pessoa, será o melhor caminho para desbloquear e alinhar. Neste campo, relações do passado têm tudo para ver uma segunda chance, levando ao necessário discernimento para a não repetição daquilo que não funcionou antes. Está com charme e magnetismo, por isso as chances de que as coisas corram bem neste campo estão fortes. A lua nova em Virgem trará consigo um ciclo em que questões importantes surgirão em todas as suas relações no encontrar de um meio termo entre o que considera correto e o que o outro considera correto. Esta dialética tem tudo para trazer alguma tensão.

A última semana do mês trará a possibilidade de êxtase em vários sentidos. A sua intuição está muito apurada e se a utilizar para perceber o que é melhor para si e a realidade que quer criar para si, tem tudo para pôr em marcha um processo de concretização do que realmente precisa.

3º decanato 11 a 20 de janeiro

Há algo na sua vida que está a germinar, seja profissionalmente, seja amorosamente, algo dá os seus primeiros passos mas ainda a cambalear. Há no entanto entusiasmo e promessa de sucesso. A lua nova a 15, em Virgem, tem tudo para trazer uma esperança forte em relação ao futuro, representando novas possibilidades profissionais ou financeiras.

As amizades têm sido um plano com grande destaque, havendo um realinhamento com as pessoas que realmente lhe despertam interesse e com quem tem sintonia. Afetivamente, está no meio de um processo de empoderamento individual. Precisa de encontrar o seu próprio rumo, está a descolar de relações que imprimem em si um sentimento de estagnação.

Na lua cheia a 29, no signo de Carneiro, relações do passado têm tudo para querer voltar e não deixar que siga o seu caminho de liberdade. Esta força será intensa, por isso se por acaso sentir uma energia demasiado compulsiva, do seu lado ou do outro lado, resguarde-se e poupe-se. Deixe para outro dia.