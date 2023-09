Horóscopo de outubro. Carneiro, Leão, Sagitário

Elemento Fogo

Carneiro

1º decanato - 20 a 31 de março

Outubro será um mês de inícios entusiasmantes mas também stressantes. É preciso aprender coisas novas, criar rotinas e até fazer investimentos necessários. A partir da segunda semana será visível um aumento significativo de parcerias, com necessidade de troca de ideias e de alguma procura consensos. Será ainda necessária alguma flexibilidade, respirar fundo e refletir. Lembre-se: o que parecem ser obstáculos são no fundo possibilidade de adequar as ideias ao mundo envolvente.

O final da primeira quinzena tem tudo para ser marcado por questões financeiras, o que obrigará a que exista maior rigor na gestão financeira. O mesmo aspeto mostra um sentimento de desadequação ou imperfeição em alguma situação profissional. Dê o seu melhor e faça os ajustamentos necessários pelo caminho.

Nas relações pessoais e íntimas haverá lugar a indiscrições que tenderão a fazer com que queira enfiar a cabeça num buraco. Na segunda quinzena do mês tente adotar formas de comunicação mais conscientes – as conversas distraídas podem criar confusões. No amor, o trabalho feito nos últimos meses vai exigir agora que se passe das palavras às ações. Na lua nova, com o eclipse solar em Balança, haverá uma missão a agarrar. Terá de adotar um espírito de equipa e trabalho conjunto para algo que precisará de mangas arregaçadas. No final do mês, na lua cheia a 28 no signo de Touro, também com eclipse, mas lunar, pode trazer conversas difíceis, mas decisivas.

2º decanato - 01 a 10 de abril

Há mudanças a acontecer na sua vida, seja no trabalho ou nas obrigações do dia-a-dia, gerando alguma confusão nas rotinas. Sentirá, por isso, a necessidade de se adaptar às circunstâncias, mesmo que estas não sejam exatamente o que pretende. Reconheça quando vale a pena lutar pelas suas visões ou quando não vale. As suas parcerias tenderão a ter sucesso.

A lua nova em Balança, a 14, acompanhada de eclipse solar, será para si revolucionária, levando à perceção de situações sobre as quais não tinha clareza. Falamos aqui de relações de amizade, profissionais ou amorosas.

Financeiramente trata-se de um mês de ajustamento e de alguma contenção. A lua cheia em Touro, acompanhada de eclipse lunar, trará questões de casal e financeiras à superfície para resolução. Na saúde, algumas maleitas teimam em incomodar e a procura de soluções continuará na ordem do dia.

3º decanato - 11 a 20 de abril

O tempo é decisivo para o amor e para as suas relações no geral. Depois de nos últimos meses ter tomado várias decisões, é tempo de avançar com elas. A paixão tem tudo para estar acesa e é claro que isso também tem o reverso da medalha: partem-se pratos e discute-se intensamente. No entanto, bem moderada, há energia para alcançar grandes feitos neste mês.

Profissionalmente terá nas suas mãos a gestão de muitas relações e situações de equipa. Se por um lado sente que está a fazer algo que está ligado à sua vocação, por outro, terá de pôr o ego de lado e lidar com vontades diferentes, formas diferentes de ver as coisas.

Financeiramente este tem tudo para ser um período positivo para si, com os ventos a soprarem a seu favor. Para alguns carneiros deste decanato, os mais tardios do mês, será uma altura em que darão um pulo numa situação que viam pendente já há algum tempo. Em geral, a lua nova em Balança, a 14, acompanhada de eclipse será muito intensa, trazendo factos novos para as relações, que estavam obscurecidos e que tenderão a mudar o rumo dessas mesmas relações.

Leão

1º decanato - 23 a 31 de julho

Transformar as suas ideias em realidade está a ser trabalhoso e exigente, com alguma sensação de bloqueio e de estar longe da perfeição. Se o que mais queria não está a vir na sua direção, talvez seja altura de render-se e de ajustar-se ao que está lá para si de momento. Profissionalmente, a sua capacidade mental está pronunciada, principalmente na primeira semana, em que terá uma capacidade argumentativa de fazer inveja. Boa altura para negociações e para mostrar o seu lado mais criativo. Tente manter-se realista nos seus projetos. Para quem está na área das vendas, esta tem tudo para ser uma semana de sucesso.

Em termos familiares, pessoas que estão sob a sua responsabilidade precisarão do seu apoio relativamente aos deveres do dia-a-dia. Trata-se do início de um novo processo em que a sua supervisão é importante. No amor, com o eclipse solar a 14 no signo de Balança, trará à superfície dilemas relativos ao compromisso, às definições do que um e outro consideram liberdade. Informações que estavam nas brumas têm tudo para vir à luz do dia, começando um novo capítulo no compromisso. O início da segunda quinzena tenderá a ser marcado por conversas cujo objectivo será alcançar o equilíbrio de poderes na relação. O eclipse lunar a 28 no signo de Touro trará algumas questões financeiras para resolução comum.

Nas questões de saúde parece estar no bom caminho! Mantenha a disciplina e terá bons resultados.

2º decanato - 1 a 11 de agosto

Os trânsitos apontam para uma reorganização material e financeira. Chegou o momento de arranjar uma forma de gerir as finanças que seja eficaz e que corte com o que é dispensável. Nos últimos dez dias do mês, haverá espaço para negociações a nível financeiro, será uma altura em que terá de manter sobriedade, clareza para que o jogo esteja a seu favor.

Para os mais ecológicos, esta tem tudo para ser uma fase em que procura tornar a sua vida mais sustentável e cortar nos excessos de plástico e andar mais a pé e em alternativas ao carro. Trata-se de uma mudança de visão das questões relacionadas com a vida material e com a vida no planeta. O mesmo trânsito se aplica à relação com o corpo. A sua visão de si pode estar em transformação e poderá pôr em marcha uma disciplina relativamente à rotina do dia-a-dia, com o objetivo de sentir-se mais saudável e plena.

No amor, novos valores estão em marcha. Uma revisão da relação e do que a tem inspirado está em curso e a inspirar uma verdadeira transformação a dois. As relações existentes inspirarão criatividade e mudanças na rotina. A energia criativa pode vir de dentro e antigas capacidades voltam à luz do dia para se reafirmarem no mundo.

Outra energia visível neste mês, acentuada pelo eclipse solar a 14 no signo de Balança, é a vontade de iniciar novas relações capazes de quebrar a rotina e de ajudar na descoberta de novos propósitos. O eclipse terá tudo para trazer conversas com esse potencial de gatilho.

3º decanato - 12 a 22 de agosto

Nas relações amorosas está a jogar para as olimpíadas! Os objetivos são fortes e estão mais direcionados que nunca, no entanto a exigência é elevada e tem de haver ajustamentos pelo caminho, fazendo os cálculos entre o sonho e a realidade. Trata-se de um momento de muita organização, de atenção ao pormenor, de pensar no passo a passo e de muita fé!

Esta é uma fase importante em que se sente com criatividade para trilhar caminho e trabalhar no seu propósito no mundo. Os astros apontam para o ressurgimento de desejos antigos criando espaço para novos caminhos, inspirados no passado. Financeiramente, há condições para um golpe de sorte! O eclipse lunar a 28 no signo de Touro tirará o véu a novas possibilidades materiais.

No geral, haverá uma alegria de viver renovada mesmo ao lidar com os desafios mais exigentes ou com as situações de vida que tendem a mostrar-se como bloqueadas. No fundo, estas estão apenas a exigir a sua evolução e humildade.

Sagitário

1º decanato - 22 de novembro a 1º de dezembro

O mês começa com inspirações fortíssimas, por isso, tenha o bloco de notas por perto e tire apontamentos dessas ideias para que nada lhe escape. Também os seus sonhos têm esse potencial de criatividade. Espiritualmente, há vontade de encontrar respostas e um sentido para tudo isto. É possível que da sua alma venham respostas importantes se arranjar condições para essa busca.

Está a dar passos grandes no seu sentimento de maturidade, o que traz o benefício da liberdade, mas também o travo amargo da responsabilidade, uma coisa não vem sem a outra. O mundo das burocracias está a bater-lhe à porta e a causar-lhe alguma frustração. No entanto, se se mantiver com disciplina tem tudo para alcançar o que pretende, valendo assim o esforço! Os astros indicam que terá de cumprir formalidades na sociedade relativamente a pagamentos que devem ser feitos ou burocracias às quais não se podem escapar. Há um elemento sorte em causa e por isso também há condições para presentes inesperados.

A vida amorosa tenderá a aparecer como fria e distante. Ou da sua parte ou da parte dos outros. O eclipse solar a 14, no signo de Balança, tenderá a mostrar a natureza das pessoas com que se relaciona, havendo porventura surpresas. Há no entanto a possibilidade de algo leve se tornar mais significativo ou de haver uma transformação na natureza das relações em direção a uma maior intimidade ou compromisso. O eclipse lunar a 28, no signo de Touro, tem tudo para mostrar uma área da sua vida em que não será assim tão positivo fazer um investimento. Tenha em atenção as evidências.

2º decanato - 2 a 11 de dezembro

A sua força vital parece estar bloqueada por aspetos da vida material. É altura de mover-se com passos pequenos para levar a esse desbloqueio, lembrando que a perfeição não existe, o que existe são esses ajustamentos que se vão fazendo pelo caminho e que vão aperfeiçoando através da experiência a através da repetição. Há uma metamorfose de valores a acontecer e que trarão nova vitalidade.

Emocionalmente, este mês tem tudo para revelar alguma raiva relativamente a questões do passado. Há a necessidade de processar alguma frustração existente, de forma a metamorfosear essa frustração em ações que tragam um presente diferente. Dieta, exercício físico e descanso estão entre os itens importantes para o processamento emocional e regeneração.

Nas suas relações, deve tirar partido da cumplicidade construída e das parcerias que tem desenvolvido. Ideias do passado têm tudo para ganhar nova vida no tecido dessas relações de confiança. O eclipse solar a 14, no signo de Balança, irá trazer clareza sobre as relações que estão à sua volta, trazendo mudanças significativas para as mesmas, num sentido de crescimento e aprofundamento.

3º decanato - 12 a 21 de dezembro

As questões do amor têm estado em destaque e o vento tem soprado a seu favor. A primeira semana tenderá a ser marcada por questões antigas que regressam à superfície, sejam frustrações antigas, sejam objetivos que ficaram por atingir e que estão a querer ser atualizados no contexto das suas relações. Convém trazer consciência a essas questões para que se consiga expressar abertamente.

Em relação à vida financeira, esta é uma fase em que sente que tem de se moldar às circunstâncias, sendo necessária uma certa humildade, mas que a longo prazo contribuirá para o alcance de metas importantes para a sua sustentabilidade e autossuficiência. O eclipse lunar no signo de Touro, a 28, trará uma perceção daquilo que é mesmo importante para si neste momento para que se possa focar.

Esta é também uma altura em que é importante praticar a resiliência e força de vontade. É necessário fazer exercício físico, passar tempo no meio da natureza, ou seja, arranjar formas naturais de se libertar do stress e de lidar com o sentimento de que realidade nem sempre está em linha com os sonhos.