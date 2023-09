Horóscopo. Todas as previsões astrológicas para outubro

O mês de outubro será marcado por energias fortes em Touro, Virgem, Balança, Escorpião e Peixes. Vénus passeia-se pelos últimos graus de Leão, terminando o seu longo ciclo no signo. Haverá um reforço de energia relacional, assim como uma maior procura do equilíbrio, evidenciando os extremos que temos nas interações com os outros.

Na primeira semana, Marte entra em conjunção ao nódo sul da lua em Balança, realçando os desejos que ficaram por atualizar nas nossas relações, ou que temos negado, podendo vir tudo à superfície, talvez de forma reativa. Finalmente, com este desenho no céu, será prudente evitar ambientes ou situações perigosas.

Depois do vénus retrógrado em Leão, a 4 de outubro, Marte e Vénus vão formar um Yod com o Neptuno. Trata-se de uma configuração astral à qual se dá o nome de "dedo de deus", em que, havendo um sentido de missão e destino, há consciência da dificuldade do caminho. Este aspeto irá influenciar mais os signos de Peixes, Leão e Balança. Depois de passarem por questionamentos nas relações, há agora um sentido de trabalho e construção com alguma crise à mistura. Logo no dia a seguir, Plutão fica direto no signo de Capricórnio, iluminando a necessidade de uma libertação.

Estamos em época de eclipses! Os eclipses são lunações mais poderosas que as habituais e os efeitos estendem-se pelos seis meses a seguir. O eclipse solar a 14 de outubro, a 21º graus de Balança, afetará os terceiros decanatos dos signos em geral. Com Mercúrio em Balança e Marte (já nos primeiros graus de Escorpião) muito próximos da conjunção do sol, da lua e do nódo sul, momentos de clareza e revelação têm tudo para ter lugar, com conversas muito importantes a acontecerem. Decorrente desta lua muitas decisões vão ser tomadas, visto que mais tarde o planeta Mercúrio se vai juntar a Marte em Escorpião, por altura da lua cheia em Touro, com eclipse lunar a 28. Mercúrio e Marte estarão em oposição a Júpiter numa conjunção muito alargada à lua, trazendo condições para decisões financeiras e relacionais com tempos de guerra e necessidades acrescidas de paz.

Mantra para o mês de outubro: Eu promovo espaços de paz em tempos de imprevisibilidade.