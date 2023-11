Laços no cabelo? Hailey Bieber mostra como usar

Este foi o ano da reformulação de marca. Em geral, uma miríade de tendências que outrora foram consideradas desatualizadas - e talvez um pouco pirosas - foram alvo de transformações discretas. Desde as sabrinas, com o seu retorno triunfal, até às saias com efeito balão. Agora é vez do laço, um dos acessórios mais usados na década de 2010, mas com um rebranding. Desta vez em tons menos berrantes e com dimensões mais pequenas.

Podemos vê-la a ser usada pelas grandes influencers de Moda como a Leonie e a Brittany Xavier ou até celebridades como Hailey Bieber e Jennie, do grupo k-pop Black Pink.

Com a crescente influência das redes sociais e das celebridades do mundo da Moda, a tendência do laço assumiu uma nova vida e, de facto, está a conquistar um espaço especial nos guarda-roupas daqueles que procuram estar na vanguarda das últimas tendências, como é o caso da portuguesa Inês Silva, conhecida pelos seus looks arrojados.

É fascinante ver como a Moda pode evoluir e adaptar-se ao longo do tempo, mantendo-se sempre relevante e surpreendente. O ano da reformulação de marca trouxe consigo uma renovação de estilo que continua a inspirar a indústria e os amantes da Moda em todo o mundo.

