A razão provável pela qual Harry Styles e Olivia Wilde acabaram

É oficial: quase dois anos depois, Harry Styles e Olivia Wilde estão "a dar um tempo", afirma o site de celebridades e entretenimento Page Six.

Entre os comentários mais comuns, há o de que esta foi "tudo menos uma relação adorada pelo público". Especialmente mal recebida pelas fãs do cantor, que não demoraram em espalhar o ódio em todas as redes sociais da atriz e realizadora. Como razão principal para este julgamento estava a diferença de idades do casal – 10 anos - algo que não agradava as fãs agora, nem nas outras relações que Styles teve.

Quando os rumores de que estavam juntos começaram, pensou-se que Olivia Wilde ainda estava com o ator Jason Sudeikis, de quem estava noiva há sete anos. A realizadora foi acusada de trair o ator com Styles, mas desmentiu estes rumores em outubro, quando em entrevista à Vanity Fair, edição da qual foi capa, afirmou que "a nossa relação [com Sudeikis] já estava mais que acabada antes de eu conhecer o Harry. Como em qualquer relação, não acaba da noite para o dia".

Se houve algo que marcou a relação do cantor e da realizadora e atriz foram dramas – especialmente os que envolveram a promoção do filme de Wilde, Não te Preocupes Querida, em que Harry Styles e Florence Pugh protagonizaram o casal principal. Desde o alegado relacionamento casual entre ambos na vida real, que acabou quando Styles e Wilde se juntaram, até à tensão existente entre a realizadora e a atriz britânica, o filme ganhou uma má reputação mesmo antes de chegar aos cinemas.

Desde janeiro de 2021 que o casal foi visto junto várias vezes, mas sem nunca assumir a relação, até há pouco tempo. Apesar da tentativa em manter a relação privada, Olivia Wilde esteve presente na maioria dos concertos do cantor de As It Was, que está em tournée desde o ano passado.

A revista PEOPLE, que avançou a notícia da separação, afirmou que o cantor e a realizadora "continuam amigos próximos" e que "agora têm prioridades diferentes, que os estão a separar". Este mês Harry Styles leva a sua tournée para a América do Sul, enquanto a realizadora vai para o Reino Unido – onde estão os filhos - trabalhar num documentário. Uma fonte disse ao Page Six que "é impossível manter uma relação tendo em conta que ele vai estar em todos os continentes no próximo ano e a Olivia tem o trabalho dela e os filhos".

Uma amizade mantém-se entre ambos e é possível que o casal volte a ser visto juntos, mesmo sem ser num contexto romântico. "Esta é a relação mais longa que ele teve, portanto é claro que eles têm uma ligação especial", revelou a mesma fonte.



