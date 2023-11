Casaco-Cachecol: a surpresa mais elegante deste inverno

Foi no outono passado que surgiu o casaco com cachecol da Totême. Lançado no pré-outono/inverno de 2022, o casaco recebeu aclamação imediata de editores e influenciadores, propagando-se rapidamente para além do convencional. Mas, e pergunta-se o leitor, que invenção é esta? O melhor de dois mundos, um cachecol incorporado num casaco de inverno.

Sonia Lyson Foto: Getty Images

Fundada em 2014, por Elin Kling e Karl Lindman, a Totême foca-se na criação de peças prêt-a-porter, e aposta em peças que são para perdurar no tempo. Embora o modelo da marca sueca tenha se destacado como a versão mais proeminente, não é o único no mercado a causar sensação, várias marcas como a COS e até a Isabel Marant estão a fazer o mesmo neste inverno.

Este design encapsula uma abordagem prática ao vestuário do tempo frio, integrando o cachecol diretamente na peça. Semelhante a um sobretudo tradicional ou uma gabardina, está a tornar-se rapidamente uma silhueta clássica. A pureza do design e as cores neutras conferem ao casaco-cachecol não apenas uma tendência efémera, mas sim a promessa de se tornar um padrão na categoria dos casacos de inverno.

Ellie Delphine Foto: Getty Images

A versatilidade desta inovação reflete-se na capacidade de se adaptar a diferentes estilos e ocasiões, proporcionando uma solução prática e estilosa para os consumidores modernos. O casaco-cachecol adiciona um toque de sofisticação a outfits casuais ou mais formais, demonstrando que apenas uma peça pode fazer um outfit.

Foto: Getty Images

O sucesso desta abordagem indica uma mudança na maneira como as pessoas encaram o vestuário de inverno, procurando peças que ofereçam não apenas calor, mas também expressão individual e elegância prática.