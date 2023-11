Daria 850 euros por uma saia que se assemelha a uma toalha?

A incomparável casa de alta costura, que tem hoje à frente o diretor criativo de longa data Demna Gvasalia, lança regularmente modelos peculiares, feitos para parecerem usados ao limite e nalguns casos destruídos, com etiquetas de preços propositadamente extravagantes, como foi o caso dos Crocs Heel (artigo literal à palavra, uns crocs com saltos), das Cargo/Jeans Hybrid (umas calças, metade cargo na parte de cima e metade jeans na parte de baixo) e até a conhecida Trash Pouch (uma mala que se assemelha a um saco de lixo). Todas as peças seguem um padrão: ostentam nomes literais, o que lemos é o que vemos.

Crocs Heel Foto: Balenciaga

Cargo/Jeans Hybrid Foto: Balenciaga

Gvasalia voltou

Trash Pouch Foto: Balenciaga

a abalar o mundo da moda com a nova Towel Skirt, que apresenta um preço avassalador de $925 (em euros, cerca de €850,70). É de relembrar que Balenciaga foi acusada de sexualizar crianças em duas campanhas publicitárias em 2022. Para os que não têm conhecimento, a marca espanhola utilizou, para o anuncio da coleção primavera/verão 2023, fotos pertubadoras, na qual surgiam duas crianças a segurar ursos de peluche que vestiam o que alguns descreveram como "equipamento de bondage". Estas imagens levaram ao descobrimento de uma outra campanha, na qual mostrava uma mala de mão preta em cima de uma pilha de papéis espalhados - todos eles em branco, exceto um que se referia ao caso de um processo do Supremo Tribunal - o caso United States v. Williams -, em que o tribunal defendeu uma lei federal segundo a qual a proibição de promoção de imagens de abuso sexual de crianças não violava a Primeira Emenda.

Seguiu-se um turbilhão de indignação, caos e teorias da conspiração na Internet, que ganhou vida própria, com Gvasalia e o diretor executivo da casa, Cédric Charbit, no seu centro. A ascensão da marca, que parecia imparável, foi interrompida, levando a um hiatos por parte da marca de luxo. O regresso deu-se na semana de moda em Paris, que ocorreu no ínicio deste ano. Agora, Balenciaga é sinónimo de saia-toalha.

Apesar de tudo, fica a questão, será este o regresso das peças ridículas (mas que causam sempre atenção) da marca ou será Gvasalia verdadeiro às suas palavras, ditas à Vogue em fevereiro, "Decidi voltar às minhas raízes na moda, bem como às raízes da Balenciaga, que é fazer roupa de qualidade - não fazer imagem ou buzz". Aguardemos pelos próximos capítulos.